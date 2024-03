Fintechs e healthtechs brasileiras estão no radar dos fundos de capital de risco

“Fintech é um óbvio [tema de crescimento]. É só pensar no Pix, uma das maiores invenções dos últimos tempos. É uma área de foco super importante para o Brasil”, afirmou Patricia Moraes, sócia-fundadora da Unbox Capital, durante painel no South Summit Brazil, evento que acontece em Porto Alegre até sexta-feira, 22.

Para o curto prazo, Piero Minardi, diretor-gerente da Warburg Pincus, também aposta nas fintechs, especificamente na área de pagamentos. “Há muitas empresas e têm muita coisa para acontecer no setor”, avalia, acrescentando que cibersegurança é outro segmento a se acompanhar nesse sentido.

Agronegócio e Amazônia também são destaques

Moraes, da Unbox, destaca ainda as startups voltadas ao agronegócio (agtechs). “É uma área em que o Brasil se acha um ‘patinho feio’, mas somos líderes. O Brasil é um dos maiores celeiros do mundo e nossas empresas precisam ir para fora, pois temos negócios diferenciados”, afirma a executiva. Outro ponto de foco, na opinião dela, são as startups relacionadas à questões da Amazônia, como inovação e controles. “O Brasil pode dar um salto nessa área e ensinar para o mundo como utilizar recursos de forma eficiente.”

Já as healthechs estão no radar tanto da Warburg Pincus quanto da Advent International e do Goldman Sachs. “Há uma ‘dor’ no setor de saúde hoje no Brasil. A ‘inflação [na área] médica’ segue aumentando e não tem solução. Alguma hora alguém vai precisar surgir”, afirma Natan Reinig, vice-presidente de growth equity (ações de crescimento) do Goldman Sachs. A gestora já participou de uma rodada de investimento da Conexa, startup de telemedicina.