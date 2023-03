Fitch já rebaixou notas de mais empresas este ano do que em 2021 e 2022

SAO PAULO SP 18/01/2023 ECONOMIA - LOJAS AMERICANAS/ CENTRO DE SAO PAULO - Fachada das loja Americanas na regiao central de Sao paulo. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO Foto: TABA BENEDICTO / ESTADAO CONTEUDO

A agência de classificação de risco Fitch, que atribui notas às empresas para orientar investidores em relação à solidez dos negócios, rebaixou mais companhias em 75 dias deste ano do que em 2021 e em 2022. Foram 11 rebaixamentos em 1,5 mês de 2023, contra 9 em cada um dos anos anteriores. Motivo: a crise causada pelas “inconsistências contábeis” das Americanas, que promoveu o fechamento abrupto do crédito às corporações.

“A expectativa, no início do ano, era de equilíbrio entre número de upgrades (elevação de notas) e downgrades (rebaixamentos)”, afirmou o diretor da Fitch Ratings, Ricardo Carvalho, durante a Broadcast Live na quinta-feira, 23. Isso porque, no fim de 2022, os sinais eram de oferta abundante de crédito, mesmo com a troca de governo.

Não há expectativa de volta ao crédito

Segundo ele, a expectativa era de que as empresas estivessem gerando caixa com mais intensidade nesta altura do ano do que a realidade mostrou. “Houve uma frustração e não sabemos para quais empresas haverá crédito”, diz. Para a agência de rating, não há perspectivas de os empréstimos voltarem aos níveis anteriores ao evento de Americanas.

Empresas terão de queimar caixa

Ele comparou o abrupto corte na liquidez a um trem que subitamente para e diz que poucas vezes viu algo semelhante. Enquanto a liquidez não retorna, Carvalho estima que 2023 será um ano de baixa demanda, com receitas menores e rentabilidade comprometida para as empresas, com queima de caixa e maior endividamento.

O impacto se dará também na economia, à medida que as empresas evitarão investimentos. Ele afirmou ainda que o Banco Central provavelmente está olhando para isso. “O cenário é ruim de forma geral e é preciso entender para que patamar vai o juro. Para o Banco Central, entendo, que essa deva ser uma variável importante”, acrescentou. Para assistir à entrevista, acesse o canal da Agência Estado no Youtube https://www.youtube.com/watch?v=zNrqM0GSvNQ&t=2s