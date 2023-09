Fleury investe R$ 3 milhões em nova marca a+ e expande oferta em oftalmologia

Nos últimos três anos, o Grupo Fleury adotou a estratégia de estender seus serviços para além da medicina diagnóstica

O Grupo Fleury inaugura nesta quinta-feira, 14, a marca a+ Oftalmologia, com uma unidade em Osasco, na Grande São Paulo. A nova operação amplia a oferta dos serviços de oftalmologia para além do mercado premium. O a+ é uma vertente do grupo voltada ao público do mercado intermediário.

A nova marca teve um investimento de R$ 3 milhões e oferece serviços como consultas especializadas nas diversas áreas da oftalmologia como catarata, córnea, glaucoma, retina, plástica ocular, estrabismo, além de exames, procedimentos ambulatoriais de baixa e alta complexidade e cirurgias de correção.

A aposta na oftalmologia do grupo, cujo carro-chefe é a medicina diagnóstica, começou em 2020, com a aquisição da Clínica de Olhos Dr. Moacir Cunha. Em 2022, foi feita a compra da Retina Clinic. O valor investido na Plataforma de Oftalmologia (que inclui tanto os serviços premium quanto intermediário) foi de R$ 50,5 milhões, incluindo as duas aquisições e os recursos que agora estão sendo investidos no plano de expansão, com a chegada da especialidade na marca a+.

Segmento deve ganhar relevância com envelhecimento da população

“O Grupo Fleury considera que o mercado de oftalmologia ganhará ainda mais relevância na atenção de cuidados do paciente de forma intensificada pelo envelhecimento da população”, afirma Edgar Gil Rizzatti, presidente de Unidades de Negócios Médico, Técnico, de Hospitais e Novos Elos. “Muitas doenças sistêmicas - como hipertensão e diabetes - têm acometimentos oftalmológicos”.

De acordo com André Maia, oftalmologista responsável pela a+ Oftalmologia, o objetivo da marca é promover o acompanhamento oftalmológico periódico preventivo. Ele cita dados do último Censo Demográfico, realizado pelo IBGE em 2010, que identificou mais de 35 milhões de pessoas com a algum grau de dificuldade visual no Brasil. Ainda, a Organização Mundial da Saúde (OMS) apontou, em um relatório de 2019, que mais da metade dos casos de deficiência visual na América Latina poderia ter sido evitada - com medidas preventivas ou tratamentos adequados - ou ainda pode ser abordada. “A estratégia para atender o público intermediário na especialidade de oftalmologia faz parte do projeto de expansão orgânica que a companhia vem realizando nos últimos anos”, acrescenta Maia.

Continua após a publicidade

Já em relação à estratégia financeira, a ampliação dos serviços em oftalmologia reforça o compromisso financeiro da companhia para seu “crescimento sustentável”, porque, segundo Rizzatti, potencializa o retorno do capital investido. Rizzatti afirma que a oferta ajuda a manter o cliente dentro do grupo com baixa necessidade de recursos adicionais e amplia as margens operacionais dos demais produtos ofertados.

Expansão para Osasco

A escolha por Osasco como cidade para inaugurar o novo serviço se deu porque a companhia já tem experiência no município, onde possui uma unidade da Retina Clinic. “Sabemos que lá tem demanda para serviços oftalmológicos e que a população se insere nesse segmento intermediário”, diz o presidente de Novos Elos do Grupo Fleury. “Optamos por fazer uma primeira abordagem lá e, uma vez estabelecidos os canais com as operadoras, sabemos que temos oportunidades de expansão para a capital”, completa.

Nos últimos três anos, o Grupo Fleury adotou a estratégia de estender seus serviços para além da medicina diagnóstica, com a criação do segmento de Novos Elos, com serviços de saúde preventiva e ambulatorial, e que representa 9,1% da receita da companhia (R$ 180 milhões no segundo trimestre deste ano) . Além da oftalmologia, a empresa já entrou nas especialidades de ortopedia, oncologia, fertilidade, infusões de medicamentos e hospital dia.

Rizzatti confirma que o Fleury estuda expandir as especialidades de Novos Elos, seja de forma orgânica ou inorgânica, mas não cita quais áreas o grupo vê oportunidades. “Estudamos continuamente para ver se seria greenfield ou por meio de aquisições em que buscamos serviços de referência”, diz.

Além do fee for service

O Fleury pretende adotar na a+ Oftalmologia um modelo de remuneração alternativo ao modelo predominante no setor de saúde, o fee for service. “Em ortopedia e oftalmologia, temos buscado modelos alternativos, temos trabalhado com os dados de desfecho, desenvolvemos um modelo de trabalhar esses dados com mentalidade baseada em valor”, explica Rizzatti. A companhia já tem esse modelo de remuneração em um serviço de prevenção do câncer de mama, em que realiza o rastreamento da doença, e o Fleury é remunerado pelo engajamento das pacientes.

Continua após a publicidade





Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 13/09/23, às 18h25.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.