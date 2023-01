Francesa Thales, de defesa, fecha contrato de R$ 26 mi com Aeronáutica

Equipamentos fornecidos pela Thales serão distribuídos em cidades de 20 Estados Foto: Daniel Teixeira/Estadão Conteúdo

A multinacional francesa Thales arrematou um novo contrato com o governo brasileiro para fornecer sensores voltados à segurança da aviação no País, num total de R$ 26,5 milhões. A empresa vai fornecer 66 equipamentos para serem distribuídos em cidades de 20 Estados. A contratação foi feita pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), divisão subordinada ao Comando da Aeronáutica e responsável pelo controle do espaço aéreo do País.

Os equipamentos recebem informações como velocidade e posição da aeronave de forma automática. Trata-se de uma dupla checagem, com atualização em velocidade dez vezes superior aos atuais radares.

Empresa atua também nas áreas espacial e de segurança digital

A Thales está no Brasil há mais de 50 anos e conta com 900 funcionários na operação local, com atuação nas áreas de defesa, espaço, aeroespaço e segurança digital. No mundo, a companhia tem 81 mil funcionários, em 68 países, com um faturamento de 16,2 bilhões de euros por ano.

