Fulwood avança em investimentos em galpões logísticos com a Vinci

O fundador e presidente da Fulwood, Gilson Schilis, disse à Coluna que espera ter 100% do imóvel locado ainda neste ano. Há conversas em andamento com empresas de varejo, farmacêutica, alimentos e bebidas, autopeças, entre outras. Em seguida, a ideia é erguer mais 68 mil m² no polo de Betim até 2025, com investimento total de R$ 170 milhões.

Nos últimos anos, o crescimento da Fulwood se deu em parceria com a gestora de recursos Vinci Partners. Há quase três anos, as empresas se uniram em um plano de investimentos conjuntos de R$ 1 bilhão para desenvolver galpões em São Paulo e Minas Gerais. Desde então, as entregas da parceria somaram 395 mil m².

Empresa deve chegar a 1 milhão de m² em dois anos

Pela frente, a Fulwood tem também a entrega de um galpão de 55 mil m² em Guarulhos (SP) em outubro, e outro imóvel de 42 mil m², em Extrema (MG), em março do ano que vem. Com isso, seu portfólio deve crescer de 850 mil para cerca de 1 milhão de m² de área bruta locável (ABL) nos próximos dois anos. A título de comparação, a maior empresa do segmento no Brasil é a GLP, multinacional de Cingapura, com 36 empreendimentos e cerca de 4 milhões de m² de ABL.

Schilis acredita que o mercado ainda tem muitas oportunidades pela frente, mesmo depois do ciclo de crescimento dos últimos anos. Um ponto importante é a melhora da economia brasileira como um todo, com crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) acima das expectativas, desemprego baixo, inflação baixa e juros em queda - fatores que estimulam o consumo e os investimentos. “A demanda por galpões segue forte, e prevemos que continuará crescendo por, pelo menos, mais dois anos. O aquecimento aumenta à medida que a taxa de juros cai”, afirma Schilis.