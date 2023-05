Fundador da Creditas assume presidência do conselho da Endeavor

O CEO e fundador da Creditas, Sergio Furio, está assumindo a presidência do conselho de administração da Endeavor, organização voltada para estimular o crescimento de empresas de diferentes portes. Rodrigo Galindo, que antes ocupava o cargo, segue como integrante do conselho. Ainda entre as mudanças, Fábio Barbosa, CEO da Natura, deixa o comitê após 10 anos para atuar como embaixador Endeavor.

Em 2013, a Creditas, então Bankfacil, integrou o primeiro Programa Scale-Up Endeavor. Em 2017, passou a ser parte da rede de empreendedores da organização. Três anos depois, a plataforma de crédito online atingiu o status de unicórnio, atribuído a startups com valor de mercado superior a US$ 1 bilhão.

Sergio Furio: Endeavor precisa mais do que nunca estar mais perto das startups Foto: Endeavor

”Neste momento desafiador para as startups, a Endeavor precisa estar mais perto delas do que nunca”, afirma Furio. No entanto, mesmo com a menor oferta de crédito, que afeta também afeta empresas de outros segmentos, o executivo avalia que o momento é interessante para o setor de empreendedorismo. “Esse cenário é chave para buscar outras formas de crescimento”, complementa.

Apoio ao crescimento de empresas e soluções de inovação

A Endeavor oferece apoio para escalar empresas com retorno médio anualizado de pelo menos 20% nos três anos anteriores. Em 2022, companhias desse tipo contribuíram para a geração de mais de R$ 20 bilhões em receita e manutenção de mais de 95 mil empregos diretos. Oferece também soluções de inovação para grandes empresas.

Nos dois anos em que Galindo ocupou a presidência do conselho da organização, a Endeavor apoiou 566 scale-ups, que geraram mais de R$ 44 bilhões em receita agregada. Dessas empresas, cinco abriram capital na Bolsa e 15 receberam o título de unicórnio, representando 68% dessa categoria de empresas no Brasil. Galindo permanece ativo na organização como conselheiro.

Continua após a publicidade

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 27/04/2023, às 16h48

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse