Fundo da B3 investe R$ 360 milhões em 14 empresas em dois anos

De acordo com os sócios da L4, Pedro Meduna e Tiago Wigman, não há pressa para alocar o restante do capital. Em 2024, foram feitos sete novos investimentos e a expectativa é continuar garimpando, ainda que o cenário macroeconômico este ano traga desafios para encontrar oportunidades. “Estamos cautelosamente otimistas e sem pressa para alocar o restante do capital, mas prevemos um ano ativo já que sempre existem oportunidades inovadoras”, diz Meduna.

Até aqui, os sócios disseram estar satisfeitos com as alocações feitas. De acordo com Wigman, o desempenho operacional das investidas tem sido favorável, com as empresas tendo crescido em média 67,5% em 2024, muitas delas atraindo investidores que se aproximam para alocar em momento subsequente, de nova chamada de capital.

Consignado está no radar

Entre os temas que estão no radar da L4 está o consignado privado, que acaba de ter seu arcabouço divulgado pelo governo, e que, de acordo com Wigman, é um mercado que carece de ferramentas para que os bancos desenvolvam melhor esse canal de negócio. Além deste, citam infraestrutura para gestão de risco e concessão de crédito no agronegócio e estruturas de blockchain para pagamentos de importação e exportação.