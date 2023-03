Fundo da Gerdau é assediado por startups quase sem caixa

Fundo de US$ 80 milhões da Gerdau investe em setores como logística, construção e sustentabilidade Foto: Reuters/Yuriko Nakao

A Gerdau Next Ventures, fundo de US$ 80 milhões (cerca de R$ 420 milhões) da gigante de metalurgia para investimentos em startups, ficou mais cautelosa para assinar novos cheques, em meio ao cenário difícil para o crédito no Brasil e no mundo. Ao mesmo tempo, mais startups têm batido na porta do fundo. Algumas delas, com fluxo de caixa suficiente para apenas poucos meses de sobrevivência, segundo o responsável pelo fundo, Arthur Alves.

Nesse ambiente, Alves afirma que o fundo está mais paciente, ou seja, não está procurando negócios de forma ativa, mas continua analisando as startups que se aproximam. Por ora, está avaliando um investimento.

Quebra do SVB piora cenário

A qualidade dos ativos que chegavam à Gerdau Next Ventures diminuiu desde o último trimestre do ano passado, diz ele. Com a quebra do Silicon Valley Bank (SVB), que atendia especialmente startups, o cenário fica ainda mais difícil.

Porém, para Alves, os negócios que não tiveram sucesso em 2022, terão melhores chances a partir deste ano já que os fundos estão com capital disponível e os preços das pedidos pelas empresas iniciantes estão mais atraentes. O ano de 2021 foi recorde de captação dos fundos.

Fundo participa de gestão e de definição de estratégias

A prioridade do fundo da Gerdau é buscar empresas com potencial de crescimento. Por isso, o fundo quer participar da gestão e definição da estratégia da nova companhia, incluindo sua internacionalização, mesmo sem ter o controle acionário.

Em média, faz cheques de US$ 5 milhões, em setores como logística, construção e sustentabilidade (incluindo mercado de carbono e hidrogênio). O fundo da Gerdau investe em empresas não só no Brasil, mas também no exterior, como Estados Unidos e Europa. Recentemente, duas startups da Colômbia receberam aportes.

Esta coluna foi publicada no Broadcast no dia 14/03/2023, às 13h26

