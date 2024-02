Fundo monta posição na Oi e mercado aponta para possível atuação de Tanure

Conforme a lâmina encaminhada para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o objetivo do fundo é a valorização das cotas por meio de aplicações em ativos financeiros. No caso, as ações ordinárias da Oi (OIBR3). O público-alvo são os investidores profissionais (com mais de R$ 10 milhões aplicados).

As compras de OIBR3 começaram dia 26 de janeiro e cresceram rapidamente. A carteira do fundo era de apenas R$ 809 mil em 31 de janeiro, quando só havia um cotista. O valor da carteira passou para R$ 2 milhões em 5 de fevereiro, data de chegada do segundo cotista. Depois disso, deu um salto para R$ 16,6 milhões no dia 9, e foi para R$ 26,5 milhões no dia 15, o que representa em torno de 3,5% de participação na companhia. O fundo não fez vendas no período.

Ações da empresa tiveram forte valorização

As ações da Oi fecharam o pregão de sexta-feira, 15, cotadas a R$ 1,05, com alta de 65% em um mês, e seguiam avançando forte nesta segunda-feira, 19, fechando em R$ 1,17. Um mês atrás, estavam em R$ 0,60. A empresa, em recuperação judicial, tem cerca de R$ 750 milhões de valor de mercado.

As instituições financeiras que mais emitiram ordens de compras de ações, oriundas de seus clientes, desde 26 de janeiro (data de abertura do fundo) foram XP, Ágora e BTG, que atendem desde pessoas físicas até grandes investidores.