Fundo quer captar R$ 5 milhões e vai colocar mais brioches na mesa do povo

A meta, diz Rafael Ribeiro, sócio e administrador da empresa, é abrir quatro lojas até o fim deste ano, além de vender 49% da unidade da Paulista. Fugindo ao tradicional modelo de franquias para apoiar o crescimento, o suporte financeiro virá de um “crowdfunding” administrado pela Osten Invest, com cotas mínimas de R$ 50 mil. A meta de captação é de R$ 5 milhões, sendo que “R$ 2,2 milhões já estão em caixa”, de acordo com Ribeiro.

As novas lojas estarão em shoppings na capital paulista e as conversas já começaram com os shoppings Bourbon, Paulista, Morumbi e Eldorado. A Osten Invest, plataforma de investimentos alternativos na modalidade “crowdfunding”, apoiada na Resolução 88 da Comissão de Valores Mobiliário (CVM), voltada para pequenas e médias empresas, faz parte do Grupo Osten, que entre outros negócios, representa a BMW no Brasil.





Este texto foi publicado no Broadcast no dia 14/03/24, às 17h03