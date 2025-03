Fundos impulsionam negócios globais no setor farmacêutico

Por trás dos números está o interesse de companhias de saúde na busca de eficiência de seus ativos e por liquidez, o que, na visão da Bain, deve manter o mercado aquecido no mundo. As grandes transações, envolvendo volumes acima de US$ 5 bilhões, impulsionaram os números, com cinco delas fechadas no ano passado, contra duas em 2023 e uma em 2022.

A América do Norte segue como o maior mercado, representando 65% do valor global, enquanto Europa e Ásia-Pacífico correspondem a 22% e 12%, respectivamente.

Mercado no Brasil também está ativo

O relatório não trata de Brasil, mas o mercado de M&As no segmento de saúde também está ativo, com algumas das empresas colocando parte de suas operações à venda para ganhar fôlego ou eficiência em suas operações. Entre elas, Dasa, que está em processo de reestruturação financeira e utilizando o caminho das M&As para fazer caixa, com a venda de hospitais.