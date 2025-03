Fundos soberanos e de participações em empresas começam a avaliar ativos da CCR

O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte é um dos 20 do portfólio da CCR Foto: Divulgação/BH Airport

Fundos soberanos e gestoras de private equity, especializadas em comprar empresas, já se movimentam para avaliar a aquisição de uma participação em ativos da CCR. A empresa de concessões quer vender parte de seus negócios de aeroportos e mobilidade urbana, que inclui trens e metrôs, com os quais pretende levantar até R$ 10 bilhões em alguns anos. “São ativos bons e grandes e esse é um processo que deve ser bem movimentado”, disse uma fonte.

Para um executivo que acompanha as conversas, a expectativa é que todos os fundos soberanos e de private equity que trabalham com infraestrutura olhem o negócio, por causa do valor alto do cheque e da relevância dos ativos à venda. Entre os potenciais interessados estão o GIC, o fundo soberano de Cingapura, o australiano Macquire, e os brasileiros Vinci e o Pátria, além de operadores, como a suíça Zurich e a francesa Vinci Airport.

Empresa contratou quatro bancos

PUBLICIDADE Para dar início ao processo de venda, a CCR contratou quatro bancos, apurou a Coluna. Nas operações de aeroportos, que somam 20 terminais (17 no Brasil e três em outros países da América Latina), os escolhidos foram o Lazard e Itaú BBA. Entre as concessões, estão o aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, o de Belo Horizonte e o de Curaçao, no Caribe. Os bancos Goldman Sachs e BTG Pactual foram contratados para tocar a venda de participações minoritárias nos negócios de mobilidade urbana, em que a CCR tem concessões em linhas do metrô de São Paulo, Rio e Salvador. Essas linhas transportam 3 milhões de pessoas por dia. No caso de São Paulo, há um projeto de expansão para novas linhas que a empresa olha de perto e que vai demandar investimentos pesados, por isso o interesse de um sócio.

O presidente da CCR, Miguel Setas, falou da venda dos ativos na teleconferência de resultados, no mês passado, ressaltando que o grupo está trabalhando com assessores e avaliando cenários, mas sem urgência para fechar um negócio. Em mobilidade urbana, o executivo disse que o objetivo é ter um sócio internacional. Antes, em um evento em Nova York no final de 2024, Setas disse que o plano estratégico do grupo é uma reciclagem de capital entre R$ 5 bilhões e R$ 10 bilhões nos próximos anos. A CCR tem como sócio a Itaúsa, o grupo Votorantim, a Mover (ex-Camargo Corrêa) e o grupo Soares Penido. Procurada, a CCR não comentou.

Publicidade

Esta notícia foi publicada no Broadcast+ no dia 12/03/2025, às 16:39.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.