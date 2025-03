Fusões e aquisições se tornam soluções importantes para empresas em cenário incerto, diz BBI

A Bolsa brasileira deixou de ser fonte para captação de recursos para empresas já listadas desde o ano passado, marcado por poucas ofertas subsequentes (follow-ons). Para as companhias não listadas, esse é um mercado fechado há quatro anos. Os preços das ações estão desenquadrados em relação aos fundamentos das companhias e, muitas vezes, não refletem sequer o valor de alguns dos ativos que estão dentro de conglomerados. Por isso, levantar capital junto a investidores até mesmo em transações privadas, fora da Bolsa, ficou inviável. Nesse ambiente, a diluição quando se faz aumento de capital a preço ruim é pior do que vender uma participação no ativo.

“Com pouca capacidade de levantar capital em bolsa, o M&A vira solução importante para as empresas levantem caixa ou ajustarem o custo de seus passivos”, afirma o chefe de Investment Banking do Bradesco BBI, André Moor. Isso não quer dizer que haverá uma explosão de transações este ano. Apesar de existir um número maior de empresas olhando para estruturas de M&A, o volume de transações deve ficar no mesmo patamar de 2024, na opinião de Moor. “O ano de 2025 começou bem, existem vários mandatos, mas a execução é mais difícil, porque o custo de capital está maior”, afirma. Com o juro se direcionando para 15% ao ano, a visibilidade do retorno de um investimento de maior risco frente a um título do Tesouro diminui.

Companhias adotam postura pragmática

Moor diz, no entanto, que as companhias estão fazendo contas e adotado uma postura mais pragmática nas discussões para a venda de um ativo ou busca de um sócio. Elas entendem que 2025 será um ano duro e que o ambiente pré-eleitoral em 2026 pode ser mais hostil para a tomada de decisões, acrescenta. Para os bancos locais, o ambiente macroeconômico mais desafiador acaba sendo favorável. Segundo Moor, tipicamente grande parte das discussões de M&As são costuradas por bancos locais, com os quais as empresas têm relacionamento de longo prazo e que acabam oferecendo combinações de estratégicas, algumas vezes envolvendo apoio em crédito ou outro tipo de serviço.