G5 chega a R$ 27 bi em ativos e cria área de análise econômica

A G5 Partners, especializada na gestão de fortunas, assessoria de fusões e aquisições e reestruturação de empresas, chegou a R$ 27 bilhões em recursos e quer ser referência também em análise econômica. O mais novo contratado para liderar a área é o economista Luis Otavio Leal, vindo do Banco ABC Brasil e anteriormente no Banco Alfa.

Leal vai produzir relatórios de análises econômicas, além de discutir os cenários com os gestores e as famílias endinheiradas que a G5 atende. São 270 ao todo, com um patrimônio médio de R$ 100 milhões.

Mais adiante, quando o mercado de capitais recuperar sua normalidade, a G5 pretende formalizar uma área de assessoria de empresas na estruturação de captações por meio de instrumentos de dívida. A G5 já tem moldado propostas de captação para empresas, agregando ideias para que tenham atributos de risco e retorno diferenciados, os quais interessam as famílias que estão no segmento de gestão.

Área de gestão de fortunas da empresa atrai R$ 4 bilhões ao ano

Criada por Corrado Varoli, na época vindo do Goldman Sachs, há 15 anos, junto com outros sócios, a G5 chegou atualmente a 26 sócios, sendo que 12 chegaram nos últimos três anos. Além de Leal como economista-chefe, outra contratação recente foi a do gestor Mario Nevares, que por quase uma década trabalhou na gestão de recursos do Itaú Unibanco.

O negócio de gestão de fortunas se solidificou nos últimos cinco anos, quando a G5 passou a atrair uma média de R$ 4 bilhões ao ano, contra R$ 1 bilhão nos 10 anos anteriores. Além da queda na taxa de juro, a ascensão da G5 foi favorecida por mudanças nesse mercado, com algumas das poucas gestoras independentes sendo absorvidas por bancos.

Ao longo dos 15 anos, foram mais de 100 transações de fusões e aquisições, totalizando mais de R$ 220 bilhões, que incluem a combinação de negócios do Grupo Soma com a Hering e a compra de ativos da Cemig Telecom pela Algar Telecom. Em reestruturações, foram 26 operações, com um total de R$ 140 bilhões.

Por ora, o ritmo das fusões e aquisições está mais lento, por conta dos juros altos, inflação e baixo crescimento econômico, no Brasil e no mundo, afirma o sócio da G5, Levindo Coelho Santos. Ele acredita que os fundos de private equity, que compram participações em empresas, terão maior protagonismo nas fusões pela frente, pois estão com muitos recursos no caixa. “Mas como o problema não é só do Brasil, está todo mundo agora meio ressabiado”, diz ele.

Santos ressalta ainda que em ciclos de contração econômica como o atual a demanda por restruturação fica maior.

