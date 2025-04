Geração Z experimenta mais de um banco, mas quer centralizar finanças

Principal canal de informações sobre finanças para a geração Z são as redes sociais Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Os consumidores da chamada geração Z, nascida entre os anos de 1997 e 2012, são mais propensos a experimentar os serviços de mais de uma instituição financeira, mas isso não significa que não queiram centralizar a gestão do próprio dinheiro em um único espaço. Um levantamento da Mastercard feito com consumidores de todo o mundo aponta que 65% dos consumidores jovens desejam conseguir gerir as finanças em um único espaço.

A executiva-líder de Produtos da empresa, Bunita Sahnwey, afirma que os clientes em geral estão mais dispostos a trocar de banco ou pelo menos experimentar um novo, e que isso é ainda mais verdadeiro para as novas gerações. Mas que ao contrário do senso comum sobre a “gen Z”, ela também quer centralizar as informações financeiras.

Educação Financeira

A geração que sucedeu os "millenials" (nascidos entre 1980 e 1996) tem buscado informações sobre educação financeira e as melhores formas de cuidar do próprio dinheiro, mas o canal principal são as redes sociais. Por isso, de acordo com Sahnwey, as instituições financeiras precisam não só ter esse tipo de conteúdo, mas levá-lo até as mídias sociais. A executiva da Mastercard diz ainda que a geração Z é proporcionalmente maior em mercados como a América Latina, a África e a Ásia que em regiões como os Estados Unidos e a Europa. Coincidentemente, estes três mercados concentram uma série de países emergentes, como o Brasil, em que a inovação em finanças é alta, e a adesão do público a novas ferramentas também é.

Esta notícia foi publicada no Broadcast+ no dia 02/04/2025, às 17:16.

