Gestora Brainvest anuncia fusão com Enso, de Campinas, para avançar no interior paulista

Da esquerda para a direita, de pé: Jan Karsten e Alexander Gorra, sócio responsável pelo planejamento estratégico e crescimento da Brainvest. Sentados: Rogério Biegask e Mladen Dragosavac, sócios da Enso; Fernando Gelman, presidente global da Brainvest, e Dany Roizman, sócio-fundador da Brainvest Foto: MARCUS STEINMEYER

Com objetivo de avançar em território no interior paulista, a gestora de fortunas Brainvest está em processo de fusão com a Enso, baseada em Campinas. Com o negócio, as empresas ultrapassam os R$ 25 bilhões sob gestão. “Temos clientes em Ribeirão Preto, mas queríamos mais inserção e entendemos que precisávamos de presença física e pessoas com uma rede de contatos na região”, afirma Jan Gunnar Karsten, presidente-executivo da Brainvest no Brasil. Além da proximidade física, Karsten chama a atenção para a capacidade que viu na equipe da Enso em ‘falar a mesma língua’ dos clientes. A região se destaca como um corredor do agronegócio, mas também por ter forte indústria e ser o destino de famílias que buscam melhor qualidade de vida. “O perfil do cliente do interior tem uma demanda diferenciada. Exige uma relação mais próxima com ele e com a sua família”, diz Rogério Biegask, sócio da Enso.

Por outro lado, os atuais clientes da gestora de Campinas passarão a ter maior estrutura de investimentos fora do Brasil. A Brainvest tem escritórios em Genebra, onde nasceu em 2003 nas mãos de ex-executivos do Hedging Griffo, além de Miami, São Paulo e Rio de Janeiro. Dany Roizman, sócio-fundador da Brainvest, aponta que a importância de estar perto das famílias direcionou a expansão da gestora anteriormente. “Começamos na Suíça atendendo famílias brasileiras, mas elas queriam a gente perto, cuidando dos negócios daqui. Por isso abrimos escritório em São Paulo.”

Atualmente a Enso tem 18 pessoas na gestão de patrimônio e quatro focadas em tecnologia. A partir da fusão, as empresas olham para outros profissionais para expandir a presença física em outras cidades interioranas. O foco agora está no interior paulista, mas a Brainvest indica que também estuda os mercados do Nordeste e do Centro-Oeste.

Oportunidades

Karsten destaca que estar na região proporciona a possibilidade de encontrar novos negócios. “A presença ajuda na possibilidade de investimentos, seja no setor imobiliário, no agronegócio, em private equity e venture capital. O dinamismo e o empreendedorismo do interior de São Paulo pode ser muito rico nos negócios que tentamos desenvolver aqui”, afirma. Ele exemplifica que eventualmente, apresentar uma startup focada no agro a um produtor é uma forma de agregar valor para as famílias que a gestora atende.





Continua após a publicidade

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 04/10/23, às 17h56.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.