Gestora busca financiar construtoras em R$ 1,5 bi em brecha dos bancos

O crescimento projetado para o setor da construção neste ano tem como pano de fundo o encolhimento do financiamento bancário para projetos imobiliários. Com juros mais altos e funding escasso, os bancos têm priorizado a liberação de empréstimos para aquisição da casa própria pelos consumidores finais. Em paralelo, o crédito para construtoras está mais restrito e concentrado nas empresas com quem as instituições financeiras já tem relacionamento e onde enxergam governança mais sofisticada.

Isso impõe um desafio para as demais construtoras, que precisam de capital de giro para compra de terrenos e execução das obras. “Temos percebido a linha de crédito dos bancos mais estreita. Isso envolve deixar de dar crédito para as empresas que têm rating menor e direcionando para aquelas de rating maior. Qualquer brecha dos grandes bancos abre espaço para um volume de recursos muito grande”, diz o presidente da Multiplike, Volnei Eyng.

Executivo espera mercado aquecido

Apesar das volatilidades da economia, Eyng espera que o mercado imobiliário permaneça aquecido, o que incentiva o lançamento de novos empreendimentos. “Apesar da Selic alta, o crescimento do PIB está bastante robusto. Neste ano, o PIB deve crescer menos, mas continuar positivo. Não veremos recessão. E as famílias querem sair do aluguel, vão continuar comprando imóveis”, prevê.