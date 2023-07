Gestora Cartesia busca captação de R$ 250 milhões para financiar incorporadoras

Com a entrada de recursos, a gestora também pretende atender incorporadoras que erguem moradias populares, inclusive, dentro do programa Minha Casa Minha Vida Foto: Ricardo Stuckert/PR / DIV

A gestora de recursos Cartesia Capital deu largada a uma nova emissão de cotas do seu fundo de investimento imobiliário, buscando a captação de até R$ 250 milhões. O dinheiro será usado para financiar empreendimentos residenciais, além de oferecer crédito aos compradores de imóveis.

A etapa de exercício do direito de preferência de subscrição pelos atuais cotistas já foi concluída, com R$ 20,5 milhões já aportados, montante que foi visto como um sinal de apetite pelos gestores.

Retomada ocorreu após a melhora das expectativas de inflação e juros

A Cartesia havia programado essa emissão de cotas para o começo do ano, mas as incertezas sobre os rumos da economia brasileira provocaram um adiamento. A retomada ocorreu nas últimas semanas, depois que as preocupações sobre inflação e queda dos juros foram amenizadas.

A oferta de crédito imobiliário é um tipo de negócio que vem atraindo gestoras independentes nos últimos anos. Essas casas identificaram a oportunidade de atender as incorporadoras de pequeno e médio porte com dificuldades para obter crédito nos bancos tradicionais.

No caso da Cartesia, o foco do seu fundo desde a criação é atender empreendimentos de médio e alto padrão. Já com a entrada de novos recursos, a gestora também buscará atender incorporadoras que erguem moradias populares, inclusive, dentro do Minha Casa Minha Vida. O objetivo não é competir com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que fornece crédito a taxas reduzidas. A ideia é ser um complemento, caso as incorporadoras precisem de algum dinheiro extra durante a construção.

Análise de risco tem como base o projeto a ser financiado

A análise de risco feita pela Cartesia se concentra no projeto que será alvo do financiamento: localização, tipologia, preço, público-alvo e estoques, entre outros fatores. O financiamento é cedido para as incorporadoras tocarem as obras, deixando o capital próprio livre para outras iniciativas, como a compra de terrenos (outro gargalo do setor).

A Cartesia foi fundada há dois anos pelos sócios Richard Sippli e Leonardo Rigobello, que fizeram carreira no mercado financeiro. O portfólio da casa abrange 11 obras financiadas de sete incorporadoras diferentes, em cidades como Fortaleza e Porto Alegre, com valor geral de vendas dos imóveis na ordem de R$ 1 bilhão.

Contato: colunabroadcast@estadao.com