Gestora Oriz está perto de fechar primeiras ofertas

A gestora Oriz, primeira companhia não financeira a receber autorização no Brasil para coordenar captações de empresas, está prestes a fechar suas duas primeiras operações no mercado, que podem superar R$ 200 milhões.

A primeira captação é um Certificado de Recebível Imobiliário (CRI) para a fintech de crédito CashMe, que pode chegar a R$ 100 milhões. As conversas com investidores começaram no dia 12 e o encerramento da subscrição de novas cotas será nesta quinta-feira, 29. Os recursos vão bancar operações de crédito para a CashMe, forte no financiamento imobiliário.

Captações incluem Fiagro que pode ser ampliado para R$ 120 milhões

A outra operação é um Fundo de Investimento em Cadeias Agroindustriais (Fiagro) que tem como gestor a Inter Asset, do banco mineiro Inter, e consultoria técnica da Amerra, um fundo americano focado no agro e que já investiu US$ 2 bilhões no Brasil nos últimos 10 anos. O Fiagro, de até R$ 100 milhões, pode ser ampliado ainda em mais R$ 20 milhões, dependendo da demanda.

Os recursos captados com o Fiagro serão usados para investimentos na cadeia produtiva do agro, incluindo aquisições. Nessa operação houve participação de um sindicato de instituições que, além da Oriz, teve a corretora do Inter como líder, o Banco Alfa e a Genial Investimentos.

A Oriz tem entre os sócios o economista Carlos Kawall, ex-secretário do Tesouro, e entre os acionistas, a XP. Em abril, recebeu autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para coordenar ofertas públicas, mudança permitida com as novas regras para captações de empresas.

