Goldman Sachs monta operação para deixar base acionária da Oncoclínicas

O Goldman queria vender toda a fatia, mas não tem achado comprador, em meio aos desafios enfrentados pela Oncoclínicas, que inclui questões de governança, condições financeiras difíceis por causa dos juros altos e adversidades no setor de saúde, com perspectiva dos analistas de menor crescimento das receitas. Os analistas do Citi, em um relatório do ano passado que rebaixou a recomendação para as ações da empresa, apontam esses desafios, incluindo as mudanças na governança e perspectiva de menor lucro.

Uma das formas de sair da sociedade seria uma operação de derivativos chamada no mercado de total return swap. Nessa operação, outro investidor compra a ação da Oncoclínicas e faz um contrato de swap (derivativo) com o Goldman. O comprador fica com seu nome entre os sócios da empresa, mas o banco americano ainda fica exposto ao que acontecer com o papel. Essa operação é feita por um período fixo, mas pode ser renovada periodicamente.

Instituição ainda não encontrou interessados

O banco americano já bateu na porta de algumas casas da Faria Lima, mas ainda não conseguiu um parceiro para fazer essa estrutura. Após atingir a mínima desde o IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês), de RS 1,70 em fevereiro, o papel voltou a subir forte em meio a compras no mercado da gestora Latache, que tem entre seus investidores o empresário mineiro Lucas Kallas, dono da Cedro Mineração. A gestora tem agora uma fatia de 10% da empresa.