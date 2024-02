‘Google dos imóveis’, startup compara anúncios e dados de moradias

Vista de prédios na Vila Mariana, uma das regiões mais caras de São Paulo. Crédito da foto: Felipe Rau / Estadão Foto: FELIPE RAU

Em qualquer reality show estrangeiro sobre compra e venda de moradias, os corretores comparam o preço de um determinado imóvel com o de outras propriedades no bairro e discutem há quanto tempo aquela residência foi colocada à venda sem que aparecessem interessados. Aqui no Brasil, entretanto, esses temas são pouco ou nada explorados pela população em geral (com exceção dos negociadores mais experientes). Há, talvez, uma razão para isso: as imobiliárias geralmente não divulgam essas informações. E pouca gente pergunta.

PUBLICIDADE Pensando nisso, o americano Alex Bishara e o chileno Julio Gajardo decidiram sair do Quinto Andar, onde trabalharam por poucos meses após desembarcarem no Brasil, para criar uma startup própria. A ideia era capturar e agregar de forma clara as informações sobre imóveis espalhadas na internet. Foi assim que nasceu a Trular, espécie de “Google dos imóveis”. Ela reúne em seu site anúncios de venda e locação de residências em São Paulo publicados por diversas imobiliárias, como QuintoAndar, Lello e Lopes, entre outras. Assim, o usuário pode fazer uma busca mais ampla sem ter que entrar no site de cada imobiliária separadamente. “O mercado imobiliário brasileiro movimenta bastante dinheiro, mas não tem muita disponibilidade de dados”, afirma Bishara. “O que queremos é organizar os dados para que a pessoa possa ter uma ideia de preços de forma automática e transparente. Hoje, é difícil fazer isso manualmente”, diz. A inspiração foi a Zillow, empresa americana de dados imobiliários fundada há quase duas década por ex-executivos da Microsoft. O diferencial do negócio aqui está na captura de informações que a maioria das imobiliárias não divulga, como a localização exata do imóvel e o valor por metro quadrado. Há também uma régua que indica se a propriedade está acima ou abaixo do valor de mercado com base em outros anúncios da região e não apenas no “papo de corretor”.

A Trular ainda oferece uma informação preciosíssima: há quanto tempo o anúncio está no ar e se houve redução de preço nesse período. Esse é um indicador fundamental, pois revela a liquidez do ativo. Anúncios feito há muito tempo, mas sem interessados, sinalizam que a demanda na região é baixa, ou que o imóvel está muito caro.

Em breve, o site vai mostrar não só os preços pedidos nos anúncios, mas também os resultados de transações fechadas, a partir da base de dados de coleta de ITBI da Prefeitura de São Paulo.

“O proprietário brasileiro tem um preço na mente que, às vezes, não condiz com a realidade. É uma tentativa de especular”, diz Gajardo. “Já no caso em que o proprietário não recebe oferta e baixa o preço, vemos aí um indicativo de que o proprietário tem mesmo interesse em vender e está disposto em negociar.”

A Trular começou a testar o seu motor de busca de anúncios em 2021 e vem ganhando escala nos últimos meses. Atualmente, tem 411 mil anúncios de venda e 50 mil para aluguel na cidade de São Paulo. A prioridade daqui em diante é aumentar o volume de anúncios capturados e as regiões cobertas. No futuro, pretende chegar a outras cidades.

Outro objetivo é encontrar formas de ganhar dinheiro, possivelmente com a atração de patrocínio. No momento, a empresa não tem receita. A startup apenas exibe anúncios e não realiza intermediação. Ao clicar no anúncio, o usuário é direcionado para o site da imobiliária. O dinheiro para a operação rodar vem dos sócios e um grupo pequeno de investidores.

