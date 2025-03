‘Google russo’ planeja mais investimentos para ampliar presença no Brasil

Negócios da Yango incluem carros autônomos, jogos online, fintechs, mecanismos de busca e publicidade Foto: Adobe Stock

A gigante de tecnologia Yandex (hoje Yango), conhecida como o ‘Google russo’, pretende aproveitar o apetite do Brasil por alternativas à predominância das grandes plataformas ocidentais da área para ampliar a presença no País. Em conversas com autoridades brasileiras no fim do mês passado, a companhia sinalizou ao governo a intenção de trazer novas frentes de negócio ao mercado brasileiro e de investir mais na operação local.

PUBLICIDADE Segundo uma fonte com acesso ao tema, que pediu para não ser identificada, os aportes podem alcançar até US$ 400 milhões (R$ 2,3 bilhões). Procurada, a companhia não confirma a cifra, diz que os encontros não estavam ligados necessariamente a planos de investimentos e que “estará pronta para compartilhar desenvolvimentos futuros, caso ocorram.” “Estamos sempre felizes em discutir as tendências futuras dos mercados digitais em desenvolvimento, trocar expertise e compartilhar nossas visões e experiências”, afirmou a empresa, em nota. Segundo apurou a Coluna, a intenção é ir ganhando terreno aos poucos para, mais adiante, acelerar o amadurecimento das operações locais. Áreas de games e publicidade já estão ativas no País O grupo já oferece jogos virtuais em português para o mercado brasileiro. Também inaugurou no ano passado presença no mercado de publicidade digital, por meio da Yandex Ads (também Yango), concorrente do serviço equivalente no Google. A operação passou a ser liderada por Marcelo Costa, executivo com experiência na área de tecnologia e de publicidade digital.

Pouco conhecido no Brasil, o grupo reúne um dos mais completos ecossistemas de tecnologia do mundo, uma espécie de combinação entre Google, Amazon, Uber, ChatGPT e iFood, com negócios que vão desde carros autônomos a jogos on-line e fintechs, passando pelos tradicionais divisões de mecanismos de busca (search) e publicidade (ads).

Publicidade

Os números do conglomerado russo reúnem um punhado de superlativos. Ao todo, o grupo emprega quase 100 mil funcionários. No ano passado, fechou com uma alta de 37% nas receitas, para um total de 1,094 trilhão de rublos russos (cerca de R$ 73 bilhões). Somente na divisão de buscas (como o mecanismo que deu fama ao Google), a gigante detém uma participação de 66,4% do mercado russo.

Visita pré-carnaval

Uma delegação liderada pelo CEO da Yango para a divisão global de buscas, publicidade e Inteligência Artificial, Sergej Loiter, esteve no Brasil em encontros com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o vice-presidente Geraldo Alckmin na véspera do Carnaval. Além da apresentação sobre a plataforma de negócios da gigante, os encontros também trataram de temas como Inteligência Artificial e o peso das big techs ocidentais no mercado global.

Esta notícia foi publicada no Broadcast+ no dia 17/03/2025, às 15:50.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.