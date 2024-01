GreenYellow investirá R$ 55 milhões na construção de três usinas fotovoltaicas

As usinas somadas terão 16,28 megawatt-pico (MWp) de capacidade instalada e 34,9 gigawatt-hora (GWh) de produção anual, e serão implantadas nas áreas de concessão da Equatorial, em Porteirão (GO) e Sigefredo Pacheco (PI), e da Enel, em Morada Nova (CE), podendo assim atender consumidores em 645 municípios dessas regiões.

Na parceria, a GreenYellow, que obteve receita de R$ 374 milhões no País em 2022 (dado mais recente), é responsável pelos processos de investimento, implantação, operação e manutenção das usinas. Já a Matrix Energia, que faturou R$ 1,8 bilhão no terceiro trimestre do ano passado, estima que poderá atender 2,9 mil consumidores com a geração das usinas que serão locadas. Neste ano, a empresa pretende operar mais de 500 megawatts de corrente alternada (MWac) de geração descentralizada.

Segundo o diretor comercial da GreenYellow no Brasil, Marcelo Varlese, os pareceres de acesso foram emitidos pelas distribuidoras antes da entrada em vigor da Lei 14.300/22, conhecida como marco legal da geração distribuída (GD). Com isso, fica garantida a isenção no pagamento pelo uso do fio das concessionárias, cuja transição para remuneração, no caso de novos projetos, já está em andamento.