Grupo activas, de plásticos, encosta no primeiro bilhão e vai às compras

Linha de produção da actplus, que atua no segmento de compostos e cores para a indústria transformadora de plásticos Foto: grupo activas

Perto de alcançar um faturamento bilionário, o grupo activas, um dos maiores distribuidores plásticos do País, fechou a compra do segmento de coloração da indústria Portalplast. O valor do negócio não foi informado. A unidade será incorporada à actplus, empresa do grupo com atuação no segmento de compostos e cores para a indústria transformadora de plásticos.

Um dos principais focos da compra é atender o aumento de demanda por embalagens para alimentação, divisão que foi impulsionada pelo avanço do delivery e o incremento das entregas principalmente na pandemia. Há no radar também os mercados de higiene pessoal, linha branca e construção.

Receita do grupo cresceu 40% de 2018 a 2022

O grupo activas tem 12 unidades pelo Brasil e distribuiu mais de 25 milhões de peças plásticas no ano passado. As receitas acumularam crescimento de 40% de 2018 a 2022 e alcançaram R$ 750 milhões em 2022. A previsão é chegar a R$ 900 milhões neste ano. O negócio adquirido deve ser parte desse incremento. A expectativa é que o faturamento da divisão actplus suba de R$ 26 milhões para R$ 72 milhões ao ano com a ajuda da nova unidade.

Esta coluna foi publicada no Broadcast no dia 17/04/2023, às 12h50

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Continua após a publicidade

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse