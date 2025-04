Grupo CPV faz aquisição de ‘edtech’ de IA para criar ‘cursinho virtual’

Estudantes fazem a prova da segunda fase do vestibular da Fuvest Foto: Marcelo Chello/Estadão - 17/12/2023

Pelas mãos da família Chumer o cursinho preparatório para vestibulares CPV, tradicional em aprovações em escolas como FGV e Insper, deixou de ser, na década de 1970, uma empreitada criada no diretório acadêmico da própria FGV para deslanchar como empresa. De lá para cá, consolidou-se como um grupo de negócios com novos braços de atuação: abriu uma escola, criou um método de ensino e apostou numa startup. Agora, se prepara para dar um novo salto na era digital, com a oferta de assinatura de um cursinho digital.

PUBLICIDADE A aposta será possível depois da compra de uma “edtech” (startup de educação) criada por Enrico Gazola, ex-aluno do CPV e recém-graduado no Insper, para simular a segunda etapa de vestibulares, como entrevistas e dinâmicas de grupos. O valor do negócio não foi divulgado. O treino das habilidades comportamentais na plataforma se dá por meio de avatares e interações com candidatos virtuais que reagem de forma aleatória, para simular situações inusitadas da vida real. A edtech será integrada à startup do CPV, que hoje oferece simulados da primeira fase de forma gratuita aos alunos de escolas por todo Brasil. “Vamos começar a transformar a plataforma de B2B (negócios entre empresas) para B2C (voltada a consumidores finais)”, afirma Alexandre Chumer, diretor do CPV Educacional. “O aluno não precisará estar matriculado no cursinho e pode assinar a plataforma como serviço e se preparar para todo vestibular que quiser.” Busca por público de fora de São Paulo A assinatura da plataforma deve atender principalmente ao público de fora de São Paulo. Hoje, cerca de 30% dos alunos do cursinho não são da capital. A expectativa é alcançar pouco mais de 400 mil pessoas em até quatro anos. “O grande desafio das empresas é construir um negócio que pode acabar com o seu próprio negócio. Uma Blockbuster teve na mesa um projeto para fazer o que a Netflix fez”, afirma Chumer.

O braço digital deve compor as frentes que já estão em crescimento na empresa. O grupo tem planos de ampliar o colégio para triplicar o número de alunos de 200 para 600, vem expandindo em cerca de 50% o número de alunos no sistema de ensino e colhe um avanço de 30% no cursinho, graças à descoberta de um novo nicho: a preparação para os vestibulares de medicina de faculdades como as do Albert Einstein, por exemplo. Hoje, o cursinho tem 1.800 alunos.

Publicidade

Chumer diz já ter sido abordado por grandes companhias de ensino interessados em investir no CPV, mas vê uma rota de crescimento ainda próspera de forma independente. Com passagens pelo mercado financeiro, ele defende a qualidade do conteúdo, pondera que não se pode olhar só resultado, mas deixa clara a lógica empresarial do negócio. “Somos a segunda geração de uma empresa familiar, ainda estamos com o pé no acelerador pensando no futuro”, diz.

Esta notícia foi publicada no Broadcast+ no dia 02/04/2025, às 17:13.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.