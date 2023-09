Grupo HLT cria marca para iniciar produção nacional de painéis solares

Cada vez mais empresas investem em painéis solares como fonte de energia Foto: Tasso Marcelo/ ESTADÃO

O grupo HLT, que atua no segmento de geração distribuída desde 2018 e faturou R$ 1 bilhão no ano passado, deve começar, neste mês, a produção de painéis solares em uma nova planta de 60 mil metros quadrados construída em São José dos Pinhais (PR) com aporte de R$ 67 milhões.

De acordo com o fundador do grupo, Junior Helte, o foco da Helte - empresa que começou o negócio - sempre foi a comercialização do kit gerador de energia elétrica por fonte fotovoltaica, mas ao longo da operação, a companhia identificou um nicho a ser explorado diante das queixas em relação à qualidade dos produtos no mercado.

Ele cita como exemplo os relatos da chamada “fake power” (energia falsa, em tradução livre), que é o nome dado aos módulos fotovoltaicos que não geram a potência esperada e geralmente não têm certificações.

Problemas como estes têm levado instituições setoriais a criar programas de certificação. A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) e a Associação Brasileira de Geração Distribuida (ABGD) têm iniciativas neste sentido.

No caso das placas fabricadas pela Inimex, marca criada pelo grupo para este fim, a certificação é feita pelo próprio Inmetro e testes realizados na etapa final de produção serão catalogados para conferência das informações pelo cliente que adquirir o produto. A garantia oferecida é de 12 anos.

A fábrica da Inimex nasce com capacidade de produção nacional de 500 megawatts por ano. Segundo Helte, a depender do desempenho dos produtos, ela pode ser expandida.

Concorrência internacional

O mercado mundial de placas fotovoltaicas é dominado pela China. Segundo levantamento da consultoria Greener, o país oriental foi responsável por 89% da produção mundial de silício policristalino (polissilício) para módulos fotovoltaicos no ano passado.

Diante dessa predominância, o executivo disse apostar nos incentivos para produção nacional para apresentar produtos competitivos. Um dos recursos destacados por ele foi a possibilidade de financiamento via Finame, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que é voltado especificamente para máquinas e equipamentos.





