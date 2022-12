Grupo NC, controlador da EMS, compra três farmacêuticas e entra no México

Fábrica de medicamentos adquirida pelo grupo NC no México Foto: Manu Pivatti - Bureau 2.8

O Grupo NC, conglomerado de 25 empresas que deve fechar o ano com R$ 22 bilhões em faturamento, comprou as mexicanas Grupo Imperial, Kosei e Companhia Internacional de Comércio (KSK), da holding japonesa Taisho Farmacêutica. Com a aquisição, cujo valor não foi revelado, o grupo marca sua entrada naquele país e reforça a presença no cenário internacional. Por meio de sua controlada EMS, que está entre as maiores farmacêuticas do Brasil, o grupo exporta para 55 países.

O conglomerado também é dono da Galenika, na Sérvia, que vende a países dos Bálcãs e do Leste Europeu em geral. Nos EUA, instalou um braço da EMS em Maryland, no qual faz pesquisa e desenvolvimento e tem parcerias em áreas como oncologia, cardiologia e sistema respiratório e doenças neurodegenerativas, metabólicas e autoimunes. Também é dono da Vero Biotech, em Atlanta e tem um laboratório de pesquisa na Itália.

Portfólio de produtos também foi adquirido

Além da incorporação do complexo industrial, localizado na Cidade do México, na aquisição mais recente o NC abocanhou todo o portfólio de produtos das empresas, em sua maioria, OTCs - sigla em inglês para os medicamentos isentos de prescrição. Entre eles, alguns líderes no mercado mexicano, como a pomada antisséptica Vitacilina e o bálsamo analgésico a e anti-inflamatório Rocainol. Os produtos também são vendidos nos Estados Unidos.

Brasil e México são 70% do mercado de medicamentos na AL

O movimento é estratégico para o NC, do empresário Carlos Sanchez. Brasil e México representam 70% do mercado de medicamentos latino-americano, segundo consultoria de serviços de inteligência e estratégia de negócios para o setor farmacêutico Close-up International. O mercado brasileiro representa 48,7% do total e cresce a 12,4% ao ano; já o México representa 21,2%, com alta anual de 2,4%.

O grupo, que faturou R$ 18,1 bilhões no ano passado, prevê crescer 22% este ano. A empresa não revelou o faturamento das companhias que acaba de comprar.

Grupo atua ainda em comunicação e energia eólica

Lançado oficialmente em 2014, o Grupo NC tem sede em Hortolândia (SP) e mais de 10 mil empregados. Entre as outras iniciativas do grupo estão a NSC Comunicação (que inclui a NSC TV, afiliada da Rede Globo), em Santa Catarina e investimentos em energia eólica.

Aos 60 anos, Sanchez é filho do fundador da EMS e assumiu cedo a empresa, após a morte do pai. O empresário aparece na lista dos bilionários da Forbes, com fortuna estimada em US$ 1,4 bilhão.





