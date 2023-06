Grupo Oscar, de calçados, oferece R$ 90 mi por lojas da Paquetá

Grupo gaúcho está em recuperação judicial e quer vender ativos Foto: JF Diorio/Estadão

Em recuperação judicial, a Paquetá Calçados, rede calçadista gaúcha, separou suas 63 lojas em uma unidade produtiva isolada (UPI). Ou seja, essa parte do negócio pode ser vendida para levantar recursos para a companhia. O Grupo Oscar, calçadista paulista, tem interesse nessa operação e está oferecendo R$ 90 milhões para arrematar a divisão.

A oferta está sendo costurada inicialmente por meio de um financiamento, até que o negócio seja confirmado. Por meio da Gaya Empreendimentos e Participações, holding controladora do Grupo Oscar, foi feito um empréstimo no modelo DIP (Debtor-in-Possession, na sigla em inglês), usado em casos de recuperações judiciais.

A holding disponibilizou parte desse valor para garantir a operação da futura adquirida e estabeleceu em contrato que, caso a compra não se realize, pode reaver a parcela emprestada com prêmio. O total de R$ 90 milhões estipulado é, portanto, o lance do Grupo Oscar para arrematar a UPI.

“Ele nos dá preferência. Há garantias para nós caso essa UPI não venha para o Grupo Oscar”, explica Bruno Constantino, CEO do potencial comprador.

Além da operação de varejo, a Paquetá Calçados tem ainda cinco fábricas: três no Ceará, uma na Bahia e uma no Rio Grande do Sul, que é a Matriz. Esses ativos não estão em negociação.

Em posicionamento oficial enviado à Coluna, a companhia interessada na compra afirmou: “A Gaya Empreendimentos e Participações Ltda., holding controladora do Grupo Oscar, como tem interesse em participar do processo competitivo de alienação da UPI Varejo Sul, concedeu um financiamento à Paquetá Calçados para sua operação de varejo, representado por 63 lojas localizadas nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul que serão transferidas para essa nova empresa.”

O contrato do DIP estabelece que o financiamento será utilizado pela Paquetá Calçados para negociação de dívidas com locadores, fornecedores e trabalhadores das lojas que serão transferidas para a UPI Varejo Sul. “Nos termos da legislação, garante a condição de stalking horse (condição de preferência para oferta) para a Gaya no processo competitivo de alienação da UPI, que acontecerá dentro da recuperação judicial da Paquetá Calçados”, diz ainda o Grupo Oscar, em nota.