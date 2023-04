GuardeAqui cola no comércio eletrônico, renova clientela e amplia ocupação

A GuardeAqui, líder do setor de auto armazenagem de bens nas grandes cidades, espera ampliar a ocupação de seus galpões ao longo do ano, com a diversificação da clientela. Esse é um movimento que já começou e vai se aprofundar no ano, segundo a presidente da companhia, Mariane Wiederkehr.

O negócio da GuardeAqui surgiu no País há cerca de 20 anos. Lá atrás, a proposta era oferecer um box, mais ou menos do tamanho de um cômodo, para que fosse guardado tudo o que não cabe nos apartamentos compactos. Hoje, esse perfil ainda representa 60% dos inquilinos. Mas a clientela vem mudando. Nas novas locações, a maior procura vem de varejistas que trabalham com entregas rápidas dentro das cidades. Elas já são 40% do total dos inquilinos e vêm ganhando participação. Entre os clientes estão Amazon, Havaianas e PB Kids, por exemplo.

Setor tem atendido o “last mile” e também “dark stores”

As varejistas têm procurado o setor de auto armazenagem como apoio à logística do chamado “last mile”, ou seja, uso dos boxes como local para a última etapa de estocagem de produtos, antes da entrega aos clientes. Há também varejistas em busca de pontos para “dark stores”, que são as lojas fechadas ao público presencial, funcionando apenas como pontos para distribuição de suas mercadorias nas vendas online.

Isso tem impulsionado a locação. No fim de 2021, a ocupação estava em 78%. Hoje está em 82%. A GuardeAqui tem 26 galpões em São Paulo (capital e interior), Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília, que somam 120 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL). A 27ª unidade será inaugurada no Brooklin, na capital paulista, ainda neste semestre. Com o aumento da ocupação e das receitas de locação, a geração de caixa do grupo subiu 35% em 2022 (o valor nominal não é revelado).

Mariane Wiederkehr, presidente da GuardeAqui: diversificação de clientela vai se aprofundar Foto: Norte Filmes

Empresa pode fazer aquisições que ajudem no ganho de escala

Continua após a publicidade

Para 2023, a prioridade será em continuar atrás de inquilinos e a ocupação dos espaços vagos. Apesar de a economia não crescer tanto, as varejistas não podem abrir mão de fazer entregas rápidas. De acordo com Wiederkehr, “quando o estoque está mais perto, o custo da logística cai.”

Apesar de o momento não ser para investir na construção de novas unidades, a GuardeAqui irá atrás de aquisições oportunísticas que ajudem no ganho de escala e diluição de custos, afirma Wiederkehr. Como a companhia não está alavancada, há espaço para investimento via tomada de dívida ou até injeção de recursos dos sócios. A empresa é controlada pelo Pátria Investimentos e que também tem como sócia a Equity International, do investidor norte-americano Sam Zell.

Esta coluna foi publicada no Broadcast no dia 04/04/2023, às 12h48

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse