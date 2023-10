Guerra em Israel pode gerar perdas consideráveis para seguradoras

Segundo a empresa suíça, Israel é um mercado amplamente consumidor de seguros Foto: Arnd Wiegmann/Reuters

O setor global de seguros começa a contar as perdas com a guerra na Faixa de Gaza, iniciada após ataques do grupo extremista Hamas ao território de Israel. De saída, se imagina que o volume de indenizações tende a ser alto: o presidente da Swiss Re Corporate Solutions na América Latina, Angelo Colombo, afirma que Israel é um mercado amplamente consumidor de seguros. Portanto, uma boa parte das perdas com a guerra provavelmente tem uma apólice por trás.

Entretanto, calcular as perdas com uma guerra pode ser desafiador. Colombo diz que nestes casos, é comum que as seguradoras discutam se as perdas são ou não decorrentes da guerra em si. Parece uma minúcia, mas o mercado de seguros tem contratos específicos para conflitos. É por causa dessa discussão que ainda não se sabe de quanto foram as perdas geradas pela guerra na Ucrânia, iniciada em fevereiro do ano passado.

O executivo da Swiss Re Corporate Solutions afirma que, de todo modo, a guerra em Gaza foi uma surpresa. Aliás, mais uma: no último ano, além do conflito entre Rússia e Ucrânia, o mercado segurador global se viu às voltas com os efeitos das mudanças climáticas sobre eventos catastróficos. Nos últimos dias, as atenções se voltaram ao furacão Lídia, que está atingindo a costa Oeste do México e é classificado como de categoria 4, a segunda mais forte na escala de furacões.

Rentabilidade das seguradoras está crescendo no Brasil

Ainda assim. A rentabilidade do setor vem subindo no Brasil. A alta da inflação e dos juros nos últimos dois anos fez com que as seguradoras aumentassem preços, não só aqui mas também no mundo, para repassar aos clientes o custo mais alto do dinheiro. Graças a esse repasse, o retorno do setor melhorou.

De vento em popa. No Brasil, a Swiss Re Corporate Solutions é uma sociedade entre o grupo suíço e o Bradesco desde 2017. O banco se associou à companhia para não deixar o mercado de grandes riscos, que atende a clientes como grandes empresas. Colombo não revela dados, mas afirma que nos últimos três anos, o negócio dobrou de tamanho. O próximo passo é explorar mais o poder de distribuição do banco e, para isso, o executivo da Swiss Re tem feito um giro por cidades do interior do País para visitar agências do Bradesco.

Continua após a publicidade





Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 13/10/23, às 17h44.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.