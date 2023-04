Houlihan Lockey chama Ronnie Vaz Moreira para ajudar a expansão no Brasil

O executivo Ronnie Vaz Moreira Foto: Houlihan Lockey

O banco de investimentos norte-americano Houlihan Lockey trouxe Ronnie Vaz Moreira para ajudar na expansão das operações no Brasil, como senior advisor. Há duas semanas, a instituição havia anunciado a chegada de Bruno Baratta, que trabalhava na concorrente Lazard, para comandar a subsidiária local.

Com US$ 2,3 bilhões em receita no ano passado, o Houlihan Lockey é especializado em fusões e aquisições, operações de mercado de capitais, reestruturação financeira e avaliação de empresas. A instituição já tinha presença no Brasil, com a prestação de serviços a companhias estrangeiras que são credoras em reestruturações locais, como as de Samarco, Odebrecht Óleo e Gás e Oi.

Meta é ter uma base de clientes locais

Agora, a meta é desenvolver negócios tendo também uma base de clientes locais. Moreira é o primeiro nome de peso trazido por Baratta. Ex-CEO da Globo Comunicações, ele foi vice-presidente da Light e diretor financeiro da Petrobras e da Andrade Gutierrez, da qual também é membro do conselho. Foi ainda chairman da empresa de petróleo Constellation, e conselheiro do Grupo Baumgart, entre outras empresas.

