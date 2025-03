Huawei vai lançar no Brasil inteligência artificial que ‘lê’ em português

O serviço comercial da Huawei promete resolver problemas reais de diferentes setores produtivos, como as áreas de mineração, transportes, logística, agricultura, bioquímica, entre outras. De maneira resumida, o que o Pangu faz é ler uma base gigante de dados e, a partir daí, processar as informações para resolver tarefas que o ser humano e os computadores disponíveis hoje levariam muito tempo.

No seu caso de uso mais famoso, o Pangu foi capaz de encurtar o cálculo para previsão do caminho de um tufão na China de 5 horas para 10 segundos. Para isso, a ferramenta contou com uma base de dados de quase 40 anos de previsões climáticas em sua memória.

Empresa está interessada no País

O Pangu foi lançado pela China em 2023 em mandarim e em inglês. Para o lançamento no Brasil, o Pangu foi atualizado para “ler” em português. Até então, a ferramenta estava disponível, mas era pouco usada pela necessidade de tradução de montanhas de dados. O lançamento da IA em português - antes mesmo de idiomas mais falados no mundo, como o espanhol - é um sinal do interesse da Huawei na economia brasileira, segundo disse Yang Hua, presidente da Huawei Cloud Brasil, durante o Mobile World Congress (MWC), realizado esta semana, em Barcelona.