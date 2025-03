Hypera molda acordo com Votorantim para blindar empresa de ofertas hostis

Os três juntos têm 47,1% da Hypera e a Coluna apurou que a intenção seria que o bloco assumisse o controle com mais de 50% das ações. Junior elevou sua fatia para 27,3% com operações por derivativos nesta semana. Somado à Maiorem, com 14,7%, já formaria um grupo suficiente para evitar ofertas não solicitadas (hostis) de compra.

Mas a avaliação de fontes ouvidas pela Coluna é a de que a entrada da Votorantim e a formação de um bloco de controle daria mais peso ao grupo e protegeria os interesses da Hypera, ao manter a atual coesão no Conselho de Administração. A expectativa é que o acordo seja anunciado em março. A empresa divulga balanço no dia 20.

Ações da companhia despencaram

Assim como outras empresas que estão na Bolsa, a Hypera viu o preço de suas ações despencarem, o que facilita o ambiente para ofertas não solicitadas de aquisição. As ações da farmacêutica operam nos menores níveis desde 2016. No ano passado, a Hypera rejeitou uma oferta, que classificou de “absolutamente hostil”, de aquisição de uma fatia de 20% na empresa pela EMS, o que daria entrada à farmacêutica de Carlos Sanchez no conselho.