IG4 traz ex-CEO da Corsan para ampliar presença em saneamento

A gestora IG4 Capital, controladora da Iguá, trouxe Roberto Barbuti, ex-CEO da Corsan, para expandir os negócios da sua nova plataforma de investimentos proprietários, a IG4 Waters, em ativos de saneamento e água. Barbuti terá missão de prospectar empresas de saneamento fora do Brasil para aquisição e, localmente, oportunidades de investimento em novas concessões, PPPs (parceria público-privadas) e privatizações, como Sabesp e Copasa. Ele assume como senior advisor da IG4 Operations, braço da IG4 Capital, liderada por Paulo Mattos.

A Iguá segue como principal veículo da IG4 no Brasil. A participação em processos de privatização deve eventualmente ser feita por um veículo de investimento da IG4, com ou sem composição com a Iguá.

Gestora vê saneamento como setor estratégico

A aposta da IG4 em saneamento e água está alicerçado na crença de que se trata de um segmento estratégico e um tema do futuro. A plataforma IG4 Waters tem US$ 100 milhões investidos, além da Iguá e na Aenza, no Peru.

A IG4 está em conversas para aquisição de companhia de saneamento na Indonésia e mina de água nos Estados Unidos. No mapa de prospecções estão Chile, Bogotá e Europa.

Fora do braço de investimentos proprietários, a IG4 tem US$ 1,2 bilhão de recursos sob gestão em seus fundos.

