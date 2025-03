Iguatemi vai desembolsar mais que o previsto na compra de shoppings

Fachada do shopping Pátio Paulista, em São Paulo Foto: Werther Santana/Estadão - 17/02/2020

A compra dos shoppings Pátio Paulista e Pátio Higienópolis pela Iguatemi vai exigir da empresa um desembolso acima do que estava previsto, conforme comunicado hoje, 11, pela companhia. O valor subiu de R$ 550 milhões para R$ 700 milhões. Há alguma possibilidade de ir além disso, pois ainda faltam R$ 158 milhões para fechar a conta toda.

PUBLICIDADE O esforço adicional da Iguatemi veio após a dificuldade de parceiros conseguirem levantar os recursos necessários para fazer frente à aquisição, por conta do ambiente de juros altos e mercado muito volátil. A Rio Bravo, gestora do fundo imobiliário Shopping Pátio Higienópolis (SHPH11), cancelou em fevereiro oferta pública de cotas que visava captar R$ 400 milhões para participar da transação. As negociações fazem parte do processo de venda das fatias da Brookfield nos shoppings Paulista (55,9%) e Higienópolis (50,1%) pelo valor total de R$ 2,585 bilhões. A Iguatemi é quem assumiu a compra, mas não vai levar isso tudo sozinha, conforme definido desde o começo das conversas. A empresa formou um consórcio que envolve outros compradores, entre os quais fundos imobiliários sob gestão da BB Asset, XP e Capitânia. O BTG Pactual também estava no grupo, mas declinou de participar nesta reta final. Estrutura financeira Segundo o comunicado divulgado hoje, a Iguatemi ficará responsável agora por um investimento total de aproximadamente R$ 700 milhões, sendo R$ 490 milhões desembolsados à vista, na data do fechamento, e o saldo restante de R$ 210 milhões nos próximos 24 meses, corrigidos pelo CDI. Portanto, ficou mantida a estrutura de 70% à vista e 30% em dois anos.

Os fundos imobiliários, juntos, farão um aporte de R$ 1,478 bilhão. O dinheiro é firme e já foi depositado como garantia, apurou a Coluna. Outros R$ 250 milhões virão de coproprietários dos empreendimentos. Conforme apurou a Coluna, este valor virá da Funcef, fundo de pensão dos funcionários da Caixa Econômica Federal, que já detém uma fatia no shopping Paulista.

Publicidade

O investimento dos parceiros financeiros e coproprietários se dará, inicialmente, por meio da subscrição em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) com lastro em instrumento de dívida da Iguatemi, cujos recursos serão destinados à aquisição das participações nos shoppings. Na sequência, o CRI será liquidado e cada parceiro receberá sua fração nos ativos.

Em fevereiro, o Iguatemi fez sua primeira emissão de notas comerciais, que somam R$ 700 milhões. As notas foram dadas como lastro em um CRI do mesmo valor, emitido pela Opea em duas séries, e que teve a liquidação financeira ontem, 10. Do total, R$ 301 milhões vão para bancar a aquisição do Higienópolis e R$ 399 milhões para o Pátio Paulista, segundo o prospecto.

Falta dinheiro

Para chegar ao valor total de R$ 2,585 bilhões, ainda ficarão faltando R$ 158 milhões cuja origem não foi descrita no fato relevante desta terça-feira. A Coluna apurou que a companhia está negociando com uma casa de investimento. A entrada do novo participante é tida como muito provável, embora não esteja garantida neste momento.

Com o fechamento da operação estimado para metade de abril, há cerca de 40 dias para um acordo. Em ultima instância, o montante deverá ser pago pela Iguatemi, uma vez que a consumação da operação pela empresa não está condicionada à participação de terceiros.

A Iguatemi também reiterou hoje que a sua alavancagem ficará abaixo de 2 vezes no fim de 2025, medida pela relação entre a dívida líquida e o Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização). Vale lembrar ainda que a direção da companhia já avisou que venderá participações minoritárias em alguns de seus empreendimentos para equilibrar as contas. A expectativa é levantar em torno de R$ 300 milhões. O negócio tem atraído fundos, empresas de propriedades comerciais e family offices (gestoras de fortunas), mas as propostas ainda não chegaram a um valor que agradasse a Iguatemi.

Publicidade

Esta notícia foi publicada no Broadcast+ no dia 11/03/2025, às 15:09.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.