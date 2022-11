‘Ilan Goldfajn’ dançarino viraliza nas redes após eleição para o BID

Publicidade

A fritura do PT para mudar o candidato à presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) não só naufragou, como o economista Ilan Goldfajn, além de eleito como o primeiro brasileiro ao cargo, virou sensação nas redes. Um vídeo no qual supostamente aparece dançando ao som de “I Want You Back”, do Jackson 5, viralizou. Se entre os sócios do BID ele já foi consenso, na internet, ganhou uma legião de fãs. Em termos de remelexo e energia, o suposto banqueiro dançarino foi ovacionado pelas redes. O gingado pode ser visto abaixo:

A viral internet video allegedly shows Ilan Goldfajn, former Brazilian minister and president-elect of the Inter-American Development Bank (BID), dancing in a Jackson 5 show. pic.twitter.com/lAukEmQX7L — Crazy Ass Moments in LatAm Politics (@AssLatam) November 21, 2022

Vídeo foi visualizado 270 mil vezes

Desde que viralizou, o vídeo foi visualizado 270 mil vezes até a tarde desta terça-feira e recebeu mais de 8 mil likes de pessoas do mundo todo. “Se ele presidir igual dança, esse banco terá um excelente desenvolvimento”, escreveu um dos internautas. “Ele é um dançarino ainda melhor do que um banqueiro, e ele é um ‘puta’ banqueiro”, disse outro.

Dançarino é, na verdade, um DJ de Long Island

No entanto, é exatamente um dos tweets que desvenda o real paradeiro do suposto banqueiro dançarino. Em vez de Ilan Goldfajn, quem aparece no vídeo é John Lawless, um DJ de Long Island, nos Estados Unidos, e que ganhou cinco merecidos minutos de fama depois de sua performance em um show de Janet Jackson no Barclays Center, no Brooklyn, em 2017, de acordo com o tabloide britânico Daily Mail.





Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 22/11/2022, às 14h22

