Inadimplência e provisões sobem para nível ‘fora da curva’ em FDICS

Os fundos de direitos creditórios (Fdics) sentiram nos primeiros seis meses deste ano o efeito do juro elevado e da série de pedidos de recuperação judicial na qualidade de suas carteiras. Estudo feito pela agência de classificação de risco brasileira Austin Ratings mostrou uma deterioração elevada na inadimplência e, como consequência, aumento das provisões contra perdas em 76 fundos multicedentes e multisacados, ou seja, que têm recebíveis de várias empresas e, portanto, o risco pulverizado.

A taxa de inadimplência em atrasos acima de 90 dias saltou de 2,3% em julho do ano passado para 5,2% em junho deste ano. As provisões feitas sobre as carteiras dobraram em doze meses, de 4,55% para 9% em junho, o que chamou a atenção. “Isso não é típico do observado em outros anos”, disse o responsável pela área de análise da Austin Ratings, Pablo Mantovani. Ele nota que as provisões cresceram mais aceleradamente a partir de dezembro do ano passado, quando estavam em 5,68%.

Outro número que ficou “fora da curva” é o de atrasos totais e recompras de recebíveis - algo feito quando não há expectativa de recebimento, para evitar contaminação dos fundos. Em junho, eles representavam 12,73% das carteiras, contra 7,38% em julho de 2022. O normal é que esse porcentual gire abaixo de dois dígitos, afirma Mantovani.

Recuperações judiciais causaram redução do crédito

O evento de Americanas não trouxe impacto direto nos fundos analisados pela Austin Rating, uma vez que os problemas aconteceram nos fundos de créditos concedidos por bancos usando recebíveis. O maior efeito veio mesmo das recuperações judiciais, especialmente a da Dok. A dona da marca de calçados infantis Ortopé entrou em recuperação judicial sob suspeita de fraude por emissão de notas frias.

No entanto, indiretamente, com o mercado alarmado, gestores ficaram mais cautelosos na concessão de crédito por meio desses fundos e na aquisição de recebíveis, o que fica explícito no crescimento de apenas 3,1% no volume das carteiras em 12 meses até junho, para R$ 7,1 bilhões.

O CEO da Austin Ratings, Erivelto Rodrigues, afirma que os números de inadimplência devem começar a cair no fim deste ano, como reflexo do ciclo de corte da taxa Selic. Os demais indicadores, porém, tendem a se normalizar à medida que a economia cresce e o mercado recupera confiança, diz ele.





