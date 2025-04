Incorporadora testa apê mobiliado para fazer cliente ‘descer para BC’

Praia Central em Balneário Camboriú Foto: Prefeitura de Balneário Camboriú

A incorporadora Halsten, de Santa Catarina, vai lançar um projeto residencial em Balneário Camboriú com apartamentos já mobiliados e decorados, sem opção de venda do imóvel vazio. A novidade será um termômetro sobre a aceitação desse modelo de negócios no Brasil. Por aqui, a venda de imóveis na planta já mobiliados é rara, enquanto nos Estados Unidos e na Europa é uma prática mais difundida. A lógica é oferecer ao comprador a tranquilidade de se mudar logo após a entrega das chaves, sem ter que pensar em reformas ou adequações.

PUBLICIDADE As incorporadoras no Brasil não saem vendendo apartamentos já mobiliados porque isso encarece as unidades em 10% a 30%, dependendo da quantidade de itens inclusos, que podem abranger móveis planejados, eletrodomésticos e decoração. Isso torna a aquisição mais distante para a maioria do público. Outro ponto é que os móveis não são aceitos pelos bancos como garantia para a liberação de financiamento, algo bem mais flexível nos Estados Unidos. Portanto, algumas empresas oferecem apenas a opção de o comprador contratar mobília à parte, prática já consolidada no setor de estúdios, onde investidores querem alugar o apê logo após a entrega das chaves. A novidade A Halsten decidiu adotar o modelo de negócios para um projeto residencial focado no público de alto poder aquisitivo de Balneário, que não depende de financiamento bancário para a compra do imóvel, nem quer ter o trabalho de contratar arquiteto.

O prédio residencial deve ser lançado em outubro e terá 50 andares, com 60 apartamentos. Os preços estimados ali ficam entre R$ 3 milhões a R$ 8 milhões para plantas com três a cinco dormitórios. A cobertura será ofertada por R$ 15 milhões. O investimento da incorporadora será de R$ 200 milhões.

O comprador poderá escolher entre três pacotes: no básico, vem móveis planejados, pias, cubas e vidros; no intermediário são acrescidos móveis soltos, como mesas, cadeiras e sofás, e eletrônicos e eletrodomésticos; e no pacote superior entram artigos de decoração personalizada, cama, mesa, banho e utensílios. Se o cliente quiser comprar só o apartamento, não vai ter negócio. “É uma venda casada, apartamento com mobília. Nosso produto é esse”, afirma o sócio e presidente da Halsten, Joel Zonta.

Ele conta que teve essa ideia após perceber um aumento na velocidade de vendas de apartamentos que encalharam em Joinville nos idos de 2017, durante uma das crises econômicas. “A maneira de gerar liquidez foi mobiliando as unidades. Isso foi um diferencial e deu certo na época”, conta o empresário.

Solução completa

Desta vez, o mercado é bem diferente. BC está aquecida e atraindo um público de diversas localidades interessado em imóveis de veraneio. “Esse cliente não tem contato com a rede local de fornecedores e busca uma solução completa. Ele não quer ter que gerenciar um projeto de reforma à distância nem dor de cabeça com estouro de prazos e orçamento”, avalia Zonta.

O ganho esperado é no aumento da velocidade das vendas e, possivelmente, nas margens, já que são esperadas economias de custos ao equipar os móveis no apê desde a planta. Já o maior risco é uma disparada nos custos de madeira, cerâmicos, pedras, resinas e outros itens ligados à mobília. Para não se enrolar com um negócio diferente, a Halsten contratou uma empresa de design de interiores, a TKWS, com histórico de mobiliar 70 moradias de alto padrão por ano em BC.

Com 11 anos de atuação, a Halsten vem crescendo em Santa Catarina, onde se tornou a quinta empresa em termos de área construída por ano. O faturamento da empresa em 2024 foi de R$ 300 milhões. Para 2025, espera crescer cerca de 40%, chegando a cerca de R$ 420 milhões.

