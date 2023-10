Indiana Sterlite põe à venda operação no Brasil em negócio a ser fechado até dezembro

Sterlite decidiu concentrar negócios na Índia, onde também tem grande atuação na fundição de cobre Foto: REUTERS

A indiana Sterlite, que atua no segmento de transmissão de energia elétrica, está prestes a concluir a venda de seus ativos no Brasil e encerrar as operações no País, disseram fontes ao Broadcast Energia. A empresa contratou o Bank of America (BofA) para apoiá-la na transação. Um anúncio é esperado já para este ano. Empresas nacionais e grupos internacionais estão entre os interessados no negócio, entre eles a Auren, da Votorantim e da CPP Investments, que não teria a melhor oferta financeira neste momento.

Embora tenha chegado a oferecer ao mercado os ativos individualmente, o principal interesse da indiana passou a ser a venda de toda a plataforma construída no País para centrar a atuação na Índia. A companhia tem ativos apenas nos dois países.

A empresa desembarcou no Brasil em 2016 e arrematou os primeiros projetos em leilão realizado em 2017. Ao longo dos últimos anos, participou de diversos leilões e conseguiu arrematar 13 projetos, que somam mais de 5 mil quilômetros de linhas, com investimentos estimados em R$ 9,2 bilhões. No entanto, cinco deles foram vendidos - parte deles ainda durante a fase de desenvolvimento - a empresas como Engie, Vinci Partners e à espanhola Cymi, em um movimento visto como uma maneira de a companhia reciclar capital e garantir recursos para os investimentos necessários para levantar novas linhas.

Empresa tem oito concessões no Brasil

Atualmente, a empresa possui oito concessões na carteira, sendo quatro em operação, duas em fase adiantada de obras e mais duas a serem entregues em 2025, somando mais de 2 mil quilômetros de linhas, espalhados por diversos Estados: Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Em junho, a empresa afirmou ao Broadcast Energia que planejava investir R$ 1,4 bilhão neste ano em projetos em desenvolvimento. Com isso, considerando os empreendimentos a serem concluídos até dezembro, previa chegar a uma Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 300 milhões. Mais R$ 1,2 bilhão deve ser aplicado até 2025 em projetos no Sergipe e no Pará, que adicionarão mais de R$ 100 milhões em RAP.

Continua após a publicidade

A decisão de vender a operação no Brasil corresponde a uma mudança de rota em relação a declarações recentes de representante da Sterlite no Brasil. No fim de maio, o principal executivo da empresa no País, Amitabh Prasad, reiterou ao Broadcast Energia que a companhia não tinha planos de vender ativos porque a intenção era construir um portfólio de concessões no País e operá-las. Segundo ele, a empresa tinha viabilizado acesso a recursos para financiar seus projetos junto a instituições financeiras brasileiras e não precisava vender nenhum projeto. “Meu esforço nos últimos dois anos foi entregar um balanço muito sólido e, uma vez que construímos isso, temos muitas opções abertas”, disse na ocasião.

Em maio, executivo da Sterlite havia admitido eventual parceria

Ele admitira, porém, uma eventual parceria com um investidor. “A Sterlite tem hoje R$ 4,5 bilhões em projetos e R$ 400 milhões em RAP, é uma boa história para qualquer investidor vir e fazer uma parceria conosco.” Prasad afirmara que a empresa avaliava projetos de porte “médio a grande” com sinergia com o portfólio para seguir a expansão. Após arrematar projetos em junho de 2022, a empresa chegou a disputar novos lotes nos últimos leilões de transmissão, de dezembro do ano passado e de junho deste ano, mas não foi bem-sucedida.

Depois, segundo fontes, a empresa indiana, parte do conglomerado Vedanta Resources, resolveu se desfazer de seus negócios no Brasil. “É uma saída que faz muito sentido dentro do grupo Vedanta, embora seja uma operação significativa dentro da Sterlite Power”, comentou uma fonte próxima à companhia.

A empresa não abre seus dados sobre Brasil, mas informa ter um total de 31 projetos, sendo 18 na Índia e 13 no Brasil e um total de 15,1 mil quilômetros de linhas comissionadas ou em construção. Os números, no entanto, incluem as concessões brasileiras já repassadas a terceiros. Procurada, a Sterlite não se pronunciou.





Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 29/09/23, às 14h48.

Continua após a publicidade

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.