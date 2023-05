Indicador de demanda por crédito da Serasa sobe pela 1ª vez no ano

A demanda por crédito registrou sua primeira alta este ano na pesquisa realizada pela Serasa Experian. O Indicador de Demanda das Empresas por Crédito da Serasa Experian subiu 1,1% em março em comparação com o mesmo mês do ano passado.

As grandes empresas aumentaram em 22,9% a busca por crédito, enquanto as companhias de médio em 6% e as micro e pequenas subiram apenas 0,9%.

Linhas de crédito, em sua maioria, têm sido usadas para fechar as contas no fim do mês Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Segundo o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, as linhas de crédito, em sua maioria, têm sido utilizadas para fechar as contas no fim do mês. Ele atribui parte da expansão no crédito pelas grandes empresas à possibilidade de exportação. O Estado do Mato Grosso do Sul foi de onde partiu a maior parte da demanda por crédito.

Esta coluna foi publicada no Broadcast no dia 28/04/2023, às 18h09

