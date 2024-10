Indústrias brasileira e árabe avançam com conselhos empresariais

Brasil exportou US$ 3,2 bilhões para a Arábia Saudita no ano passado, e as importações somaram US$ 3,5 bilhões. BRF liderará conselho de comércio entre os dois países Foto: Estadão

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Federação das Câmaras de Comércio Sauditas (FSCC) assinaram nesta quinta-feira (24), em São Paulo, a criação do Conselho Empresarial Brasil-Arábia Saudita. Liderado pela BRF, o grupo pretende estabelecer diálogo do setor privado para parcerias e promover comércio e investimentos mútuos.

Em 2023, as exportações brasileiras para a Arábia Saudita somaram US$ 3,2 bilhões e as importações da Arábia Saudita para o Brasil ficaram em US$ 3,5 bilhões. O País foi escolhido como parceiro estratégico dos sauditas. Entre 2019 até 2023, os setores que mais receberam anúncios de investimentos do país no Brasil foram os de energia renovável e combustíveis fósseis.

Grupo foi criado em 2021 e ainda não havia se reunido

PUBLICIDADE Em outra frente, a CNI e a embaixada dos Emirados Árabes fazem sua primeira reunião na sexta-feira (25) do Conselho Brasil-Emirados Árabes Unidos. O grupo foi criado pela CNI e pela Federação das Câmaras de Comércio e Indústria dos Emirados Árabes Unidos (FCCI) em 2021 e, até agora, não havia se reunido. Durante esse tempo, os grupos trabalharam na arregimentação das empresas e receberam delas as indicações de membros. Participam do encontro Vale, BRF, Marfrig, Marcopolo e Embraer. Esta notícia foi publicada no Broadcast+ no dia 24/10/2024, às 15:59.

