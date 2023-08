Inove Investimentos compra a EU investimentos e chega a R$ 5 bilhões sob assessoria

Profissionais da EU, provenientes do Itaú BBA, trarão a experiência em renda fixa e renda variável à Inove Foto: AMANDA PEROBELLI/ REUTERS

A Inove Investimentos, assessoria credenciada à XP, anunciou hoje em primeira mão ao Broadcast Investimentos a aquisição do escritório paulistano EU Investimentos. Com o negócio, a Inove agrega R$ 400 milhões sob assessoria e chega a um total de R$ 5 bilhões, com seis mil clientes e um time de 58 assessores.

Em nota, a Inove destaca que a EU, com profissionais provenientes do Itaú BBA, possui sinergia comercial com a assessoria e “traz toda sua expertise em renda fixa e renda variável para fortalecer a distribuição de produtos de investimentos - tanto para pessoas físicas como para jurídicas”.

“Estamos muito contentes com o negócio. Esta aquisição é estratégica para nosso desafio de expansão e nos permite melhorar qualitativamente nossos serviços, assim como impulsionar o crescimento comercial”, afirma Eduardo Madanelo, sócio fundador da Inove Investimentos.

Com unidades no Rio de Janeiro e em São Paulo, a Inove agora espera terminar o ano com R$ 6 bilhões sob assessoria.









Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 14/08/23, às 15h50.

