Intech compra estaleiro italiano Sessa Marine e investirá R$ 100 mi

O estaleiro catarinense Intech Boating comprou uma das mais tradicionais fabricantes de barcos de esporte e lazer global, a Sessa Marine, e pretende investir R$ 100 milhões nos próximos três anos. O valor inclui a aquisição de seis marcas e um estaleiro em Cividate al Piano, perto de Bérgamo, na Itália. Os recursos também serão destinados à remodelagem do processo industrial e novos produtos.

Segundo José Antônio Galizio Neto, sócio da Intech, serão fabricados na unidade italiana os barcos maiores e mantidos o desenvolvimento de novas linhas, o branding e a renovação de produtos. No Brasil, serão feitos barcos que têm maior demanda e escala de produção.

Barco da linha Sessa, durante o Rio Boat Show Foto: Catalunya Filmes

Até agora, a Intech tinha uma licença de transferência de tecnologia e podia explorar as marcas no mercado latino-americano. Com a aquisição, tem plano de levar a Sessa aos Estados Unidos, em 2024. Hoje, a companhia criada em 1958 está presente em 37 países, principalmente da Europa e Ásia.

Empresa triplicou faturamento entre 2018 e 2022

A pandemia impulsionou o mercado de barcos e iates globalmente. Entre 2018 e o ano passado, a Intech triplicou seu faturamento, indo de R$ 40 milhões para R$ 130 milhões no período. Para 2023, a previsão é alcançar os R$ 190 milhões em receita, sem contar com a Sessa Marine.

Já a Sessa faturou 27 milhões de euros (cerca de R$ 150 milhões) em 2021 e perdeu mercado de lá para cá, com previsão de vender 15% menos este ano. De acordo com Galizio, a gestão do estaleiro italiano se perdeu com o crescimento dos anos mais recentes, enquanto o mercado latino-americano estava pequeno para a Intech.

Os recursos para aquisição estão vindo de dois investidores particulares. Já a ida aos EUA é uma estratégia para driblar a desaceleração das vendas no País, onde os juros altos desestimulam a compra de barcos novos.

