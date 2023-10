Investimento em startup se recupera no terceiro trimestre, mas ainda cai forte no ano

Fundos ainda estão criteriosos para investir em jovens empresas de tecnologia Foto: REUTERS/Florence Lo

Os fundos de venture capital, como são chamadas carteiras que investem em empresas jovens de tecnologia, ainda estão criteriosos quando o assunto é colocar dinheiro nas empresas. Dados do terceiro trimestre que acabam de ser fechados pela plataforma Distrito mostram recuperação dos investimentos em relação ao segundo período do ano, em meses marcados pelos efeitos da crise da Americanas, mas ainda queda de dois dígitos na comparação com 2022.

O total de investimentos dos fundos no Brasil somou US$ 596,7 milhões no terceiro trimestre, um aumento de 54% na comparação com os meses de abril a junho de 2023. Mas uma queda de 16% ante igual período do ano passado.

Quando se consideram dados de toda a América Latina, a tendência é semelhante. Na região, houve queda de 42% no número de rodadas de investimento em 12 meses, de 305 negócios no terceiro trimestre de 2022 para 176 este ano entre julho a setembro. Em volume de recursos, foram US$ 883 milhões, aumento de 22% na comparação com o trimestre anterior, mesmo com as rodadas a menos. O Brasil responde por 67% dos volumes de investimento da região.

Fintechs mantêm dianteira na atração de investimentos no Brasil

As fintechs continuam na dianteira na América Latina, e também no Brasil, tanto em termos de montante investido (US$ 207,7 milhões no terceiro trimestre em toda a região), como em número de aportes (25 rodadas); em segundo lugar aparecem as HR Techs, startups voltadas para a área de recursos humanos, com US$ 97,05 milhões.

O CEO e fundador da Distrito, Gustavo Gierun, avalia que o setor atravessa “uma nova etapa”, com os fundos adotando uma abordagem mais criteriosa na distribuição de recursos. Nesse ambiente, o interesse é investir em empresas que tenha uma gestão mais disciplinada e mais eficiência. Para ele, essa tendência deve se manter. “Haverá financiamentos, porém com um foco mais direcionado e criterioso.”

As fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) no mundo das empresas jovens de tecnologias também seguem em um ambiente difícil. Foram 21 negócios no Brasil no terceiro trimestre mapeados pela Distrito - 31 em toda América Latina. Só no mercado brasileiro, a queda no M&A foi de 59% na comparação anual.





Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 10/10/23, às 11h50.

