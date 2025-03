Italiana Came, de segurança, amplia capacidade no País e busca aquisições

O grupo italiano está presente em mais de 100 países e faturou no ano passado cerca de R$ 2 bilhões globalmente Foto: Divulgação/Came

A multinacional italiana Came, que produz cancelas e controles de acessos voltados à segurança, vai aproveitar o bom momento da unidade brasileira para ampliar a capacidade produtiva no País. A companhia também quer expandir a atuação local com a oferta de um portfólio maior e, por isso, está em busca de aquisições no mercado brasileiro.

PUBLICIDADE O grupo italiano está presente em mais de 100 países e faturou no ano passado cerca de R$ 2 bilhões globalmente. No Brasil, atua desde 2010 e, nos últimos quatro anos, dobrou de tamanho. Hoje, fatura cerca de R$ 45 milhões. Na nova fase, a ampliação da capacidade produtiva se dará por meio de uma nova fábrica, num espaço três vezes maior do que o atual, em Indaiatuba, no interior de São Paulo, onde a companhia já produz. Empresa é destaque em seu segmento Os produtos vendidos pela companhia incluem desde cancelas, bloqueadores de acesso, dilaceradores de pneus até detectores de metal e portas capazes de absorver fortes impactos. Os itens colocam a companhia em destaque no segmento de alta segurança no País. Por aqui, a companhia adquiriu, em 2021, uma empresa especializada em automação para estacionamentos.

A ideia é seguir ampliando o portfólio no Brasil. Um exemplo é o segmento de automação de residências, no qual a companhia se firmou com a aquisição de uma empresa portuguesa que produz equipamentos dessa linha.

Os gastos com segurança no Brasil seguem em franca expansão. Cálculos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) estimaram que o setor empresarial gasta cerca de 1,7% do PIB (quase R$ 200 bilhões) para se proteger da insegurança. O custo total com a falta de segurança no País é estimado em quase 6% do PIB.

Esta notícia foi publicada no Broadcast+ no dia 04/03/2025, às 16:39.

