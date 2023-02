Itaú e Bradesco vão vender R$ 13 bilhões em créditos vencidos

Bradesco e Itaú venderão créditos vencidos de pessoas físicas e pequenos comerciantes Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Em meio à alta da inadimplência, os bancos Bradesco e Itaú deram início à venda de carteiras com créditos vencidos, que juntas somam cerca de R$ 13 bilhões. Uma venda de aproximadamente R$ 5,5 bilhões em crédito inadimplente de pessoas físicas pelo Bradesco está perto de ser concluída. Essa carteira tem atrasos na média de dois anos e meio. Já o Itaú Unibanco sonda o mercado para uma venda de mais de R$ 7 bilhões em créditos não pagos de pessoas físicas e pequenos comerciantes, com atraso médio de quatro anos. O Itaú tem intenção de prosseguir com a venda em abril.

Bancos esperam aumento de empresas com problemas financeiros

Além do aumento da inadimplência, os bancos se preparam para o crescimento no número de empresas com problemas financeiros, envolvendo pedidos de recuperação judicial, como Americanas. Por enquanto, as instituições financeiras não estão vendendo carteira relacionada a Americanas, mas se espera que comecem a fazer espaço em seus balanços e departamentos de cobrança para receber esse e outros casos.

Procurado, o Itaú informou que “cessões de carteira fazem parte das operações normais do banco e serão efetivadas quando houver benefício econômico”. O Bradesco não comentou.

