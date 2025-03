Itaú Private capta volume recorde de R$ 42 bi de clientes de alta renda

Os recursos vieram não só de clientes de alta renda do Brasil, mas também de outros países da América Latina e levam em conta o público que tem a partir de R$ 15 milhões investidos no Itaú. Com essa captação, o banco terminou 2024 com R$ 926 bilhões de patrimônio de clientes sob gestão no segmento, 29% desse mercado no Brasil. E além dos investimentos, um dos negócios que mais crescem na área é o crédito, para financiar compras de produtos como aeronaves, barcos e imóveis. No ano passado, a expansão foi de 30%.

Para atrair mais clientes, o Itaú abriu novos escritórios para a alta renda no Brasil, em locais como Bauru (SP), Brasília, Goiânia, e também no exterior, em Lisboa. Além disso, contratou mais de 60 pessoas nos últimos meses, como executivos vindos de casas como Julius Baer, Citibank, Deutsche Bank e JP Morgan. O Julius Baer, aliás, vendeu em janeiro sua operação de gestão de fortunas no Brasil para o BTG Pactual por R$ 615 milhões, uma sinalização do apetite dos grandes bancos pela área. Atualmente, o Itaú Private conta com cerca de 850 pessoas, de 25 nacionalidades diferentes.