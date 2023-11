Itaú reforça equipe global de ‘private’ e faz quase 40 contratações

Instituição tem cerca de 800 pessoas trabalhando em sua divisão de 'private bank' Foto: Sergio Moraes/Reuters

O Itaú Unibanco fez um reforço em seu time de private banking global ao longo do ano, em uma defesa à sua posição de liderança diante da ofensiva de rivais pelos clientes endinheirados. Foram contratados cerca de 40 profissionais durante 2023, conforme balanço exclusivo feito pelo maior banco da América Latina e obtido pela Coluna do Broadcast.

A ampliação do time está alinhada à ambição do Itaú de galgar ainda mais espaço na esfera internacional. A meta do banco é bater a marca de R$ 1 trilhão no private banking nos próximos anos. O reforço acompanha ainda o aumento da participação de mercado neste ano e a alta na demanda dos brasileiros em um cenário de dólar abaixo dos US$ 5,00.

O Itaú é líder no segmento de private banking no Brasil, com 29,6% do mercado, com cerca de R$ 780 bilhões em ativos sob gestão ao fim de setembro, alta de 11% ante o mesmo período de 2022. Conforme o banco, o ritmo de avanço superou o do mercado, de 7,6%, considerando dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Do total de ativos nas mãos do Itaú, 25% estão no mercado internacional.

Profissionais atendem clientes com pelo menos R$ 15 milhões

Os “novatos” no Itaú se uniram à equipe nas áreas de relações com clientes com ao menos R$ 15 milhões investidos e aqueles com fortunas a partir de R$ 80 milhões investidos, chamados de “high net worth” e “ultra high net Worth” no jargão de mercado, respectivamente. Também foram adicionados profissionais nos times de assessoria global para investimentos, mesa de operações Brasil e exterior.

Esses profissionais vieram de instituições como os bancos suíços Banque Pictet & Cie e Credit Suisse, Santander, BTG Pactual, mas também de casas como Nubank e XP. A equipe de private do Itaú tem hoje cerca de 800 colaboradores e escritórios no Brasil, Estados Unidos, Portugal, Suíça e Bahamas.

Continua após a publicidade

A contratação mais recente foi a de Fernando Marques, que assumiu a diretoria comercial em Miami, vindo do Banque Pictet & Cie, em Zurique, e com passagens ainda por Julius Baer, Banco Jacob Safra e Fator. O executivo vai liderar a equipe comercial em Miami e Zurique, reportando-se a Felipe Nabuco, diretor Global de Investimentos e Relações com Clientes do Itaú Private, e a Percy Moreira, que chefia a operação do Itaú Private Bank internacional.

Neste ano, chegaram ao banco também os ex-Credit Suisse Luciana Vergueiro e Eduardo Rezende. Ambos vão reforçar o segmento “ultra high”.





Este texto foi publicado no Broadcast no dia 27/11/23, às 15h57

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.