Jadlog fará coleta das devoluções dos clientes da Shein

Clientes da Shein poderão devolver compras em mais de 4 mil pontos no País Foto: Dado Ruvic/Reuters

Com 900 pontos de entrega na grande São Paulo, número que é três vezes superior ao dos Correios, a Jadlog fechou com a Shein um acordo de logística reversa. Nesse caso, consumidores que precisam trocar os produtos comprados no shopping virtual (marketplace) escolhem um desses pontos para fazer a troca.

Por e-mail ou SMS, o cliente da Shein recebe um QR Code para enviar o produto de volta, sem a necessidade de imprimir a etiqueta. Em todo o Brasil, a Jadlog tem mais de 4 mil pontos para esse tipo de serviço, em parceria com comércios dos bairros. No serviço, o frete sai cerca de 20% mais barato, se comparado ao valor em coletas porta a porta.

Este texto foi publicado no Broadcast no dia 02/11/23, às 16h51.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.