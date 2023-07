JGP se aproxima de R$ 500 milhões captados para investir em crédito estruturado

A alta rápida do investimento em créditos em situações de estresse ou derivados de causas judiciais mostra a oportunidade que gestoras viram na atual crise de crédito diante do longo período da taxa de juros básica em alta no País, definida pelo Banco Central Foto: DIDA SAMPAIO/ ESTADAO

Dois anos após a entrada no segmento de créditos estruturados e não líquidos, a JGP prepara a captação de um novo fundo do segmento chamado de “special situations”. Com o JGP Estruturados III FIDC-NP, a gestora espera levantar entre R$ 150 milhões e R$ 200 milhões, que se somam a outros R$ 290 milhões já captados junto a investidores que se interessam em diversificar em ativos de crédito de causas judiciais, ativos inadimplidos de empresas, empresas em recuperação judicial - conhecidas como DIP Finance - e precatórios estaduais e municipais.

A estreia da JGP em ativos não líquidos aconteceu em 2021, quando lançou um primeiro fundo com uma captação de R$ 70 milhões. O restante dos recursos foram captados para outros veículos que fizeram coinvestimentos em créditos ilíquidos e com teses únicas.

A rápida expansão do volume de recursos investidos em créditos em situações de estresse ou derivados de causas judiciais é recente no mercado e ilustra as oportunidades que muitas gestoras encontram na atual crise de crédito, com empresas precisando ajustar seus passivos, dado o longo período de alta da taxa de juros no País. Do ponto de vista dos investidores, o interesse começou com a busca por maximização de retorno, especialmente quando o juro estava em um dígito.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 10/07/23, às 17h06.

